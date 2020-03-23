Виктор Зимовский. Скриншот со страницы сайта, где собрана информация об уголовных делах против российских Свидетелей Иеговы*.

23 марта 2020, 23:43

Защита убедила суд отпустить под домашний арест Свидетеля Иеговы* из Георгиевска

Ставропольский краевой суд сегодня удовлетворил жалобу на содержание под стражей Свидетеля Иеговы* Виктора Зимовского из Георгиевска и перевел его под домашний арест, указав на бездействие следователя.

Виктор Зимовский - один из как минимум 15 Свидетелей Иеговы* на Ставрополье, которые столкнулись с уголовным преследованием после запрета Верхоным судом деятельности Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России* и всех его филиалов. На сегодняшний день известно об уголовном преследовании трех Свидетелей Иеговы* в Нефтекумске, еще трех в Георгиевске и девяти в Невинномысске. Арест в качестве меры пресечения избирался четверым из них, включая Зимовского.

Зимовский был взят под арест 23 января, несмотря на то что имеет инвалидность и перенес операцию на сердце, а его жена на тот момент была беременна третьим ребенком. 27 февраля Георгиевский городской суд продлил ему арест до 30 марта. Защита верующего подала жалобу на это решение.

В апреле 2017 года по решению Верховного суда России 396 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* были объявлены экстремистскими. Итогом этого решения стала волна уголовных дел против Свидетелей Иеговы* в разных российских регионах, в том числе в ЮФО и СКФО, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Сегодня суд рассмотрел и удовлетворил жалобу защиты Виктора Зимовского на его арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Людмила Константинова. «Наша жалоба удовлетворена, отменено постановление суда о продлении стражи, избрали домашний арест», - рассказала адвокат.

Суд мотивировал свое решение бездействием следователя, который на протяжении более чем месяца не обеспечил медосвидетельствования Зимовского. "Были все основания для назначения медосвидетельствования нашего подзащитного, постановление об этом было вынесено еще 10 февраля. Следователь должен был в короткий период назначить и обеспечить его, он этого не сделал. Мы обжаловали бездействие в суде и в прокуратуру подали две жалобы. Суд наши доводы услышал", - сообщила Константинова.

Виктор Зимовский, со слов адвоката, чувствует себя удовлетворительно, участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, просил суд отпустить его под домашний арест, и на днях будет освобожден из-под стражи. «Сразу не отпускают, ждут, пока привезут постановление суда из Ставрополя", - пояснила адвокат верующего.

Вместе с Зимовским по уголовному делу об участии в экстремистской организации проходят еще двое жителей Георгиевска, супруги Анатолий и Ирин Гезик. "Они в статусе подозреваемых, обвинение им не предъявлено, меру пресечения в отношении них не избирали", - сообщила адвокат Людмила Константинова.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.

Примечание:

"Пожилой Свидетель Иеговы* Николай Кузичкин оставлен под арестом", "Суд отказался освободить дагестанских Свидетелей Иеговы*", "Суд продлил арест сочинскому Свидетелю Иеговы* Вячеславу Попову".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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