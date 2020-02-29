15 Свидетелей Иеговы* на Ставрополье столкнулись с уголовным преследованием

29 февраля 2020, 02:46

Не менее 15 верующих в Ставропольском крае столкнулись с уголовным преследованием с тех пор, как Минюст добился запрета в России всех организаций Свидетелей Иеговы*. Под арест в Георгиевске попал инвалид и отец двоих детей Виктор Зимовский, чья жена была тогда беременна третьим ребенком. Силовики в Ставрополе пришли к семье Машковых и подбросили им запрещенную литературу, пожаловались верующие.

На сегодняшний день известно об уголовном преследовании трех Свидетелей Иеговы в Нефтекумске, еще трех в Георгиевске и девяти в Невинномысске. Арест в качестве меры пресечения избирался четверым из них. Трое нефтекумских верующих после ареста в декабре 2018 года провели в изоляторе почти год, с 5 декабря 2019 года мера пресечения смягчена им до запрета определенных действий. Сейчас под стражей остается один из пятнадцати уголовно преследуемых на Ставрополье Свидетелей Иеговы* - житель Георгиевска Виктор Зимовский.

В апреле 2017 года Верховный суд России по иску Минюста вынес решение о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России и всех его филиалов. 396 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы были объявлены экстремистскими. Итогом этого судебного решения стала волна уголовных дел против Свидетелей Иеговы* в разных российских регионах, в том числе в ЮФО и СКФО, указано в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Суд продлил арест Виктору Зимовскому до 30 марта

Пятидесятилетний житель Георгиевска Виктор Зимовский находится под арестом с 23 января, несмотря на то что имеет инвалидность и перенес операцию на сердце. Следствие вменяет ему статью об участии в деятельности экстремистской организации (пункты 1 и 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России).

27 февраля Георгиевский городской суд продлил ему арест до 30 марта, сообщила "Кавказскому узлу" адвокат верующего Людмила Константинова. "Решение по мере пресечения мы будем обжаловать в понедельник, 2 марта", - анонсировала адвокат.

Вместе с Зимовским по уголовному делу проходят супруги Анатолий и Ирина Гезик, также проживающие в Георгиевске. Дело сейчас на стадии предварительного следствия. По данным защиты, следствие удовлетворило ходатайство о проведении медосвидетельствования Зимовского, и следователь обещал решить этот вопрос в ближайшее время. "Пока Зимовский чувствует себя стабильно", - сообщила его адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

После обыска в доме Зимовских в октябре 2019 года, начала уголовного преследования и ареста ухудшилось и без того плохое здоровье Виктора. Через несколько дней после обыска он был госпитализирован в кардиологическое отделение, а его жену Надежду, которая была на тот момент на пятом месяце беременности третьим ребенком, положили в больницу с угрозой выкидыша, сообщается на одном из сайтов, дающих информацию об уголовных делах против российских Свидетелей Иеговы*.

Семья верующих в Ставрополе пожаловалась на подброс запрещенных книг

В феврале трое силовиков пришли в дом 24-летних Свидетелей Иеговы* Дениса и Анны Машковых в Ставрополе, изъяли у них технику и подбросили запрещенную литературу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

Силовики присутствовали в доме Машковых 12 февраля около шести часов. После визита Машковы сообщили, что в их жилье были подброшены несколько публикаций, внесенных в федеральный список экстремистских материалов.

"В 7:10 утра в дом супругов Машковых стали стучать люди со словами: "Мы ваши соседи, вы нас затапливаете". Девушка не открывала, потому что муж был на работе, и она боялась впускать чужих людей. После этого стучавшие стали предъявлять в глазок двери удостоверения, представились оперуполномоченными полиции, разговор пошёл на повышенных тонах, стали оскорблять", - передал полученную от Машковых информацию Сивульский.

По его словам, силовики сказали девушке, что "пришли произвести осмотр жилища", но по факту действовали, как при обыске. "Все шкафы и ящики открывали, заходили во все комнаты. Изъяли два ноутбука, два телефона, планшет, флэш-карты, деньги. И был подброс запрещенной литературы. Книги принесли и положили на кухне, где их якобы нашли. У хозяев квартиры не было никаких публикаций из списка запрещенной литературы", - утверждает Ярослав Сивульский.

Силовики пытались выяснить у Машковых информацию об их соверующих, проходящих по нефтекумскому делу

О подбросе запрещенной литературы Машковы сразу заявили силовикам, и те отразили это в протоколе осмотра жилища. «[Силовики] составили так называемый акт обследования. Когда Машкова спросили, согласен ли он с текстом протокола, тот сказал, чтобы добавили данные о подбросе литературы, которой не было в квартире, и они внесли, с его слов, это в документ», - отметил Сивульский.

При этом, со слов Сивульского, силовики пытались выяснить у Машковых информацию об их соверующих, главным образом, о "проходящих по нефтекумскому делу".

Жители Нефтекумска Константин Самсонов, Шамиль Султанов и Александр Акопов находятся под следствием по делу об экстремистской организации с декабря 2018 года. Их дело уже больше года на стадии досудебного расследования. После почти года ареста они были отпущены из-под стражи, но им нельзя уезжать из города, пользоваться почтой, телефоном, интернетом и другими средствами связи. Обвиняемые должны перемещаться по городу со специальными датчиками.

После визита к Машковым силовики не стали никуда их увозить, но на прощание сказали, что теперь будут с ними часто видеться, рассказал Ярослав Сивульский, отметив, что "похожие случаи обысков без явных последствий" уже были у верующих в Ставрополе, но уголовных дел против проживающих в этом городе Свидетелей Иеговы* пока нет.

Следователи обязаны мотивировать свои визиты к верующим , указал юрист

Между осмотром и обыском есть определенные процессуальные отличия, но в обоих случаях следователь обязан мотивировать необходимость этого мероприятия, указал в комментарии "Кавказскому узлу" не связанный с делами Свидетелей Иеговы* адвокат Тимофей Широков.

«Осмотр, или обследование, проводится для фиксации обстановки. Обыск же - это отыскивание значимых для следствия объектов. В первом случае нет конкретного предмета для поиска, хотя вполне могут быть обнаружены предметы, нужные для доказательной базы следствия. Осмотр может производиться и без судебной санкции на него, просто с разрешения хозяина. Если хозяин не дает согласия, то разрешение может дать и судья. А обыск в жилом помещении должен быть обязательно санкционирован судом. В нежилом помещении - достаточно постановления следователя, но в жилище - только с санкции суда. Её следователь может получить загодя. При неотложных обстоятельствах следователь может произвести обыск, а затем готовит документы в суд с обоснованием, и суд признает или не признает обыск законным», - разъяснил юрист.

Обыск в жилом помещении должен быть обязательно санкционирован судом. Необходимость обыска или осмотра жилья следователи обязаны мотивировать

Обыск обычно проводится в рамках какого-то уголовного дела, но может проводиться и в жилище человека, который не проходит по этому делу. "Не обязательно, чтоб человек, у которого проводится обыск, имел отношение к уголовному делу. Следователь,например, может предполагать, что по такому-то адресу есть имеющие значение для следствия предметы, о которых хозяин жилья мог и не знать. После обыска по месту жительства могут установить статус человека и допросить в качестве свидетеля, подозреваемого или обвиняемого. А могут и не допросить и не определить никак его статус в деле. Провели обыск, ничего не нашли, и необходимости дальше вести следственные действия в этом направлении нет», - резюмировал Широков.

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.