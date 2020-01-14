Девять Свидетелей Иеговы* из Невинномысска заподозрены в экстремизме

14 января 2020, 15:27

Невинномысские верующие проводили домашние собрания, на которых пропагандировали религиозную нетерпимость, утверждает следствие. Дело об экстремизме заведено против девяти Свидетелей Иеговы*, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", в причастности к деятельности экстремистской организации заподозрены трое Свидетелей Иеговы* из Нефтекумска. По данным Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* аналогичное дело заведено и против их единоверцы в другом городе Ставрополья, Георгиевске, где в октябре 2019 года произошли обыски и задержания. Представитель ассоциации сообщил и о преследовании Свидетелей Иеговы* в Невинномысске.

Против девяти жителей Невинномысска возбуждено дело по статье "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", которая предполагает до 10 лет заключения.

"После вступления в законную силу решения Верховного суда о ликвидации одной из религиозных организаций в России подозреваемые проводили собрания граждан в своих домах в городе Невинномысске. Они обсуждали с пришедшими к ним людьми религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов", - сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Ставропольскому краю.

О какой религиозной организации идет речь, в сообщении не указано. Однако, по данным источника в правоохранительных органах, собрания в Невинномысске проводили последователи религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", передал сегодня ТАСС. Эту информацию со ссылкой на собственный источник передал сегодня и "Интерфакс".

Верховный суд России 20 апреля 2017 года постановил ликвидировать все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в составленный Минюстом перечень запрещенных организаций, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Государство хочет напугать население и продемонстрировать, что есть группы людей, которые ему угрожают, и подтверждение тому - несколько десятков Свидетелей Иеговы* в списке политзаключенных ПЦ "Мемориал", заявила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина на пресс-конференции 28 марта в Москве. Помимо трех Свидетелей Иеговы* из Нефтекумска, в списке значатся верующие из Кабардино-Балкарии Юрий Залипаев и Аркадий Акопян.

Информацию о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.