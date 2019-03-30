Правозащитники констатировали беззащитность Свидетелей Иеговы* на Кавказе

30 марта 2019, 22:05

Защита Свидетелей Иеговы* осложнилась после признания их организации экстремистской, отмечают правозащитники. Особенно страдают вышедшие из ислама жители Северного Кавказа, так как в регионе это считается большим нарушением традиционного права, рассказала Светлана Ганнушкина и привела в пример историю семьи, где отец душил свою дочь из-за смены религии.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Кабардино-Балкарии по состоянию на 30 марта 2017 года действовали пять местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Правозащитники столкнулись с проблемой защиты Свидетелей Иеговы* в разных сферах, в том числе от семейного насилия, после решения суда от 20 апреля 2017 года, сообщила 28 марта на пресс-конференции в офисе издания «Росбалт» в Москве председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

В ходе мероприятия Ганнушкина рассказала историю семьи, проживавшей на Кавказе, в которой перешедшие из ислама в Свидетели Иеговы* мать и дочь подвергались преследованию со стороны отца-мусульманина.

Обращение от матери несовершеннолетней девочки поступило в комитет "Гражданское содействие" около трех лет назад, когда Свидетелей Иеговы* еще не признали экстремистской организацией, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Светлана Ганнушкина 29 марта. В жалобе женщина указывала, что ее муж, ушедший из семьи еще в то время, когда ребенок была грудничком, систематически избивает дочь, а как-то в порыве злости чуть было не задушил девочку. Агрессия со стороны отца появилась после того, как он узнал о переходе семьи из ислама в Свидетели Иеговы*, уточнила Ганнушкина.

«Отец изначально не принимал никакого участия в жизни семьи, ушел из нее. Но когда узнал, что они [мать и дочь] перешли в Свидетели Иеговы*, то начал их терроризировать. Вплоть до того, что избивал и душил дочь», - прокомментировала Светлана Ганнушкина.

Искать помощи в правоохранительных органах семья не пыталась. Подавать заявление в полицию с жалобой на домашнее насилие мать не решалась еще до признания Свидетелей Иеговы* экстремистской организацией, так как боялась, что сотрудники МВД, подавляющее большинство которых исповедует ислам, «сделают только хуже». Ситуация усугубилась после того, как Свидетели Иеговы* стали вне закона – теперь семье не могли помочь и правозащитники, прокомментировала Ганнушкина.

«Если бы они приняли, к примеру, православие, то тут можно было бы спокойно обращаться в полицию. Но они стали членами запрещенной организации, и мы не можем их защищать, потому что их могут обвинить во встречах с единоверцами, что чревато тюрьмой… Решение [о признании Свидетелей Иеговы* экстремистской организацией] не дает нам возможность обжаловать достаточно обычные нарушения - хулиганство, бытовое насилие», - рассказала Ганнушкина.

При помощи комитета «Гражданское содействие» семье удалось покинуть Кавказ; сейчас мать с дочерью проживают в шелтере – специализированном лагере для людей, которые не имеет места для проживания, добавила Ганнушкина. Она пыталась отправить семью в Финляндию, но страна отказала в выдаче визы. Сейчас правозащитница ищет иные варианты отправки женщины с ребенком в Европу.

В каком именно кавказском регионе проживала семья, Ганнушкина не уточнила, отметив, что «этот случай единичный».

Впрочем, есть иные примеры, оговорилась правозащитница. «В частности, обращались из Дагестана: где обратились в пятидесятники. В России они не запрещены, но правоохранители-мусульмане защищать их не хотят. Люди говорят, что им опасно обращаться в полицию. Конечно же, там заявление нельзя не принять, но чем это закончится… Хорошо, если только бездействием полиции», - рассказала Светлана Ганнушкина.

За весь период работы комитета «Гражданское содействие» с подобной проблемой в общей сложности к Ганнушкиной обратилось пять семей с Кавказа. Случаи нечастые, но требуют внимания, уверена правозащитница.

«Статистики по аналогичным нарушениям у меня нет. Честно говоря, мне все равно, много или нет. Я работаю с конкретной семьей», - подчеркнула Светлана Ганнушкина.

На пресс-конференции в Москве она подчеркнула, что перешедшие из ислама в Свидетели Иеговы* жители Северного Кавказа оказываются совершенно беззащитными. «С Кавказа к нам приезжают и обращаются эти люди, которые перешли в эту конфессию по убеждениям. Они подвергаются еще опасности со стороны своих близких, своего окружения. Отношение окружающих, как правило, отрицательное. Если происходит насилие, человек может обратиться в правоохранительные органы. В данном случае он не может обратиться в правоохранительные органы. И эти люди оказываются совершенно беззащитными», - заявила Светлана Ганнушкина.

Она добавила, что эта ситуация умножается тем, что эти люди с Северного Кавказа, где выход из религии является большим нарушением традиционного права. «Что мне делать с этими людьми, когда они обращаются ко мне? Когда есть нарушения по отношению к мигрантам, я могу идти в суд, а тут с чем я тут пойду в суд? Что я должна сказать в суде? Что должен говорить адвокат? Что эти люди подвергаются преследованиям, потому что они члены запрещенной организации? Это будет выглядеть как донос, а не как защита. В какое положение государство постановило нас всех? Это позорная ситуация. К сожалению, мы неоднократно видели, как сигналы, данные с самого верха, воспринимаются с точностью да наоборот. Хочется, чтобы этот сигнал дошел до правоохранительных органов, и чтобы этот позор прекратился», - отметила Светлана Ганнушкина, слова которой приводятся в материале на сайте ПЦ "Мемориала" от 29 марта.

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский также не смог привести корреспонденту «Кавказского узла» статистику по инцидентам, связанным с преследованием родственников жителей Кавказа, перешедших из ислама в другую веру. Реальным спасением жизни перешедшего из ислама в иную религию человека является «побег» с Кавказа, уверен он.

«Бежать оттуда надо. В 1990-х годах в Дагестане сжигали заживо инакомыслящих, а сейчас все ограничивается мордобоем. Впрочем, у некоторых Свидетелей Иеговы* получается жить на Кавказе, даром что потом преследуют. К примеру, недавно начался суд над целой общиной Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии. То есть люди как-то живут», - рассказал Александр Верховский.

Его слова относительно преследования инакомыслящих в Дагестане в 1990-х годах корреспонденту «Кавказского узла» пояснил эксперт Института прав человека Лев Левинсон. Речь идет об убийстве в 1998 году в Буйнакске нескольких адвентистов седьмого дня, уточнил он.

«Это был дикий случай. Жечь, конечно, больше не жгли, но то, что создаются невозможные условия - это факт», - сказал Лев Левинсон.

Он знаком с семьей, вынужденно покинувшей Кавказ по причине перехода в Свидетели Иеговы*. «В последний раз, когда я их видел, они выглядели здоровыми, нормальными. Но угнетены своим положением, психологически подавлены. Понятно, что быть Свидетелем Иеговы* на Кавказе – одно из самых сложных испытаний в жизни… Действительно, есть трудности в коммуникациях. Они не могут действовать открыто, их прослушивают, за ними следят», - рассказал Лев Левинсон.

Как Ганнушкина и Верховский, Левинсон не смог привести статистику по преследованию Свидетелей Иеговы* и прочих неоканонических конфессий на Кавказе.

Преследование Свидетелей Иеговы* не прекращаются

Государство хочет напугать население и продемонстрировать, что есть группы людей, которые ему угрожают, и подтверждение тому - несколько десятков Свидетелей Иеговы* в списке политзаключенных Правозащитного центра «Мемориала», отметила Светлана Ганнушкина на пресс-конференции 28 марта в Москве. Мероприятие было посвящено жалобам задержанных силовиками в феврале в Сургуте последователей Свидетелей Иеговы* на пытки.

В опубликованном на сайте ПЦ «Мемориал» актуальном на 30 марта списке политзаключенных, преследуемых за религию, значится 81 приверженец Свидетелей Иеговы*, из них шесть человек из регионов Северо-Кавказского федерального округа. «Кавказский узел» писал о делах Юрия Залипаева из села из Майского и Аркадия Акопяна из города Прохладного Кабардино-Балкарии. В списке правозащитников также значатся Александр Акопов, Константин Самсонов, Шамиль Султанов и Алексей Щербич из города Нефтекумска Ставропольского края.

В целом по России после решения суда о признании российских организаций Свидетелей Иеговы* экстремистскими проведено уже более 400 обысков, заведено 70 уголовных дел, сообщил на пресс-конференции представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

По его словам, 169 верующих находится в статусе обвиняемых или подозреваемых, 35 из них — женщины. За эти два года 82 человека побывали под стражей, из них 27 до сих пор остаются в СИЗО. 28 человек — под домашним арестом и 60 человек под подпиской о невыезде.

«Религиозные гонения охватили уже 36 регионов Российской Федерации. В некоторых городах проходят повторные обыски и задержания. Складывается впечатление, что после слов президента правоохранительные органы изо всех сил пытаются доказать, что Свидетели Иеговы* на самом деле экстремисты и заслуживают гонений, иначе эту жестокость и интенсивность преследований очень трудно объяснить», - заявил Ярослав Сивульский.

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. " Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий – это правда, но всё‑таки учитывать страну и общество, в котором мы живём, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие‑то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться", - сказал Путин. Он также отметил, что "Свидетели Иеговы* - тоже христиане". "За что их преследовать, я тоже не очень понимаю", - заявил президент.

Сегодня работа правоохранительных органов качественно определяется по формальным показателям, особенно ценятся расследования террористической и экстремистской направленности, а Свидетели Иеговы* — пацифисты, которые сопротивления никогда не оказывают, обратил внимание на том же мероприятии почетный адвокат России, главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев.

По его мнению, именно поэтому правоохранители часто «делают статистику» на приверженцах Свидетелей Иеговы*. «Таким образом правоохранители оправдывают свое жалование и существование», - отметил Анатолий Пчелинцев.

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.