Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

Выплата людям, утратившим жилье в результате наводнения в Дагестане, будет зависеть от состава семьи и нормативов общей площади.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля в дополнение к действующему в Дагестане федеральному режиму ЧС Сергей Меликов ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за непогоды в ряде районов республики, в том числе горных.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей.

Глава Дагестана Сергей Меликов 16 апреля поручил направить в пострадавшие районы республики лицензионных специалистов, чтобы утвердить адресный перечень пострадавших домов, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана в Telegram-канале.

Первый вице-премьер Манвел Мажонц доложил, что утратившим жилье людям по закону предоставляется выплата в виде жилищного сертификата на приобретение или строительство нового. Расчет суммы сертификата производится, исходя из состава семьи и нормативов общей площади: 33 квадратных метра или 2,7 млн рублей на одиноко проживающего гражданина, 42 квадратных метра (3,4 млн рублей) - для семьи из двух человек, плюс 18 квадратных метров (1,5 млн рублей) на каждого третьего и последующего члена семьи.



Эти расчеты имеют важное ограничение - предоставляемая площадь не может превышать площадь утраченного жилья. Стоимость одного квадратного метра, установленная на территории Дагестана, равна 81 тысяче рублей, эта ставка в дальнейшем будет использована при расчете суммы сертификата.



Пострадавшие самостоятельно смогут распоряжаться выделенными им средствами при соблюдении одного из условий: предоставление документа о фактических расходах на ремонт либо договора с подрядной организацией, уточнил Манвел Мажонц.

