Беспилотники сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили БПЛА в Таганроге, Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 апреля военные уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Минувшей ночью военные уничтожили в Ростовской области более десятка беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Более десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский и 5 районах области: Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском, Милютинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Напомним, в ночь на 4 апреля в Таганроге один человек погиб в результате воздушной атаки, четверо пострадали. 29 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге также погиб человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. При атаке были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.