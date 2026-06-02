17:47, 2 июня 2026

Житель Волгограда получил срок за комментарии о русских и азербайджанцах

Южный военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: https://vk.com/gvs_ros

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Волгоградской области Тиграна Арменакяна к пяти годам колонии за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму в мессенджере.

Арменакяну вменялись три эпизода публичного оправдания терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет заключения) и один эпизод призывов к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). 

Согласно версии обвинения, Тигран Арменакян, находясь у себя дома в Волгограде, опубликовал в общедоступном канале мессенджера три комментария, в которых силовики усмотрели “признаки оправдания террористической деятельности” запрещенных в России террористических организаций РДК* и ЛСР*. Первый из этих комментариев был написан 30 мая 2023 года, два других - 1 января и 17 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда в своем Telegram-канале. 

Эпизод о призывах к экстремизму относится к 1 сентября 2023 года – тогда Арменакян, как утверждает обвинение, опубликовал два текстовых сообщения, побуждающие к совершению враждебным и насильственным действиям против русских и азербайджанцев.

Суд приговорил Тиграна Арменакяна к пяти годам колонии общего режима. В сообщении пресс-службы суда не уточняется, признал ли он свою вину. Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

Тигран Арменакян – уроженец Жирновска Волгоградской области, 5 апреля ему исполнилось 32 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Арменакяна были внесены в него 30 апреля 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что уроженцу Волгограда Рамилю Салманову суд в декабре назначил по аналогичным обвинениям три года лишения свободы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

