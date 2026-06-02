Житель Волгограда получил срок за комментарии о русских и азербайджанцах

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Волгоградской области Тиграна Арменакяна к пяти годам колонии за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму в мессенджере.

Арменакяну вменялись три эпизода публичного оправдания терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет заключения) и один эпизод призывов к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, Тигран Арменакян, находясь у себя дома в Волгограде, опубликовал в общедоступном канале мессенджера три комментария, в которых силовики усмотрели “признаки оправдания террористической деятельности” запрещенных в России террористических организаций РДК* и ЛСР*. Первый из этих комментариев был написан 30 мая 2023 года, два других - 1 января и 17 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда в своем Telegram-канале.

Эпизод о призывах к экстремизму относится к 1 сентября 2023 года – тогда Арменакян, как утверждает обвинение, опубликовал два текстовых сообщения, побуждающие к совершению враждебным и насильственным действиям против русских и азербайджанцев.

Суд приговорил Тиграна Арменакяна к пяти годам колонии общего режима. В сообщении пресс-службы суда не уточняется, признал ли он свою вину. Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

Тигран Арменакян – уроженец Жирновска Волгоградской области, 5 апреля ему исполнилось 32 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Арменакяна были внесены в него 30 апреля 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что уроженцу Волгограда Рамилю Салманову суд в декабре назначил по аналогичным обвинениям три года лишения свободы.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.