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09:59, 3 июня 2026

Кандидат от "Процветающей Армении" заподозрен в подкупе избирателей

Антикоррупционный комитет Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат от партии "Процветающая Армения" подозревается в даче избирателям взяток за голосование в пользу оппозиции, заявил Антикоррупционный комитет.

Как писал "Кавказский узел", Антикоррупционный комитет в апреле-мае заявлял о возбуждении уголовных дел в отношении членов "Сильной Армении", подозреваемых в подкупе избирателей. Заявления сопровождались публикациями записей разговоров, в которых обсуждаются размеры предвыборных взяток и условия поддержки политиков. 2 июня Антикоррупционный комитет заявил, что руководитель офиса "Сильной Армении" в общине Бюрегаван Котайкской области подозревается даче взятки местному жителю за голосование в их пользу.

"Сильная Армения" публично отвергает обвинения, называя записи фальсификацией. Кандидат Гоар Мелоян 29 мая назвала "позорным вмешательством" в деятельность "Сильной Армении" записи, обнародованные Антикоррупционным комитетом. По ее словам, "Сильная Армения" не нуждается в подкупе избирателей.

Кандидат от партии «Процветающая Армения» подозревается в даче взятки группе избирателей за голосование в пользу этой партии, заявил вечером 2 июня на своем сайте Антикоррупционный комитет Армении.

"В рамках разбирательства, инициированного Антикоррупционным комитетом РА, были возбуждены уголовные дела, произведены задержания, обыски и другие процессуальные действия", - говорится в публикации.

Имя кандидата и другие подробности в сообщении не приведены. Ведомство отметило лишь, что в следственных действиях участвовали сотрудники Ширакского регионального управления Службы нацбезопасности.

Подготовка к выборам сопровождается преследованием пророссийских оппозиционеров

Напомним, на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции. Так, 26 мая силовики провели обыск в офисе партии "Процветающая Армения" в Ванадзоре. В результате были задержаны 10 человек. Они обвиняются в том, что давали и получали предвыборные взятки.

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах.

16 мая силовики задержали 10 сторонников партии "Сильная Армения", которые подозреваются в воспрепятствовании предвыборной агитации представителей правящей партии. Шесть из них были заключены под стражу, четверо отправлены под домашний арест.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Раздробленность оппозиции не уменьшилась на фоне агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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