Смена детского лагеря в Чечне отменена из-за оползня

Детский оздоровительный лагерь "Горный Беной" в Чечне отменил первый летний заезд из-за повреждения жилого корпуса при оползне.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Объекты детского лагеря "Горный Беной" получили повреждения при оползне в Ножай-Юртовском районе Чечни. Заезд в лагерь детей из первой летней смены, запланированный на 4 июня, отменен, сообщил директор лагеря Ибрагим Хататаев.

"Пострадали жилой корпус, ограждение и отдельные участки территории лагеря. В связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены отменить первый летний заезд”, – цитирует его слова ТАСС.

Директор отметил, что всего в течение лета “Горный Беной” планировал принять 2,5 тысяч детей.

По данным местной администрации, оползневые процессы в Ножай-Юртовском районе продолжаются. На видеозаписи, распространенной чиновниками, видны глубокие трещины в асфальте близ территории лагеря.

В последнюю неделю мая часть жителей Ножай-Юртовского района испытывала перебои с водоснабжением, так магистральный водовод был поврежден из-за оползневых процессов в нескольких местах. Глава районной администрации Асланбек Музуруев только 31 мая отчитался в своем Telegram-канале, что все повреждения устранены.