20:42, 2 июня 2026

Смена детского лагеря в Чечне отменена из-за оползня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Детский оздоровительный лагерь "Горный Беной" в Чечне отменил первый летний заезд из-за повреждения жилого корпуса при оползне. 

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Объекты детского лагеря  "Горный Беной" получили повреждения при оползне в Ножай-Юртовском районе Чечни. Заезд в лагерь детей из первой летней смены, запланированный на 4 июня, отменен, сообщил директор лагеря Ибрагим Хататаев. 

"Пострадали жилой корпус, ограждение и отдельные участки территории лагеря. В связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены отменить первый летний заезд”, – цитирует его слова ТАСС. 

Директор отметил, что всего в течение лета “Горный Беной” планировал принять 2,5 тысяч детей. 

По данным местной администрации, оползневые процессы в Ножай-Юртовском районе продолжаются. На видеозаписи, распространенной чиновниками, видны глубокие трещины в асфальте близ территории лагеря.

В последнюю неделю мая часть жителей Ножай-Юртовского района испытывала перебои с водоснабжением, так магистральный водовод был поврежден из-за оползневых процессов в нескольких местах. Глава районной администрации Асланбек Музуруев только 31 мая отчитался в своем Telegram-канале, что все повреждения устранены. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
