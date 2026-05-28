Вице-премьер Чечни опубликовал видео с Белкисой Минцаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зампредседателя правительства Чечни Ахмед Дудаев опубликовал короткое видео с Белкисой Минцаевой, которая не выходила на связь в течение полутора месяцев после задержания силовиками.

Как писал "Кавказский узел", Следком должен проверить основания для удержания Белкисы Минцаевой в Чечне, так как статья о похищении человека в данном случае не соответствует правоприменительной практике, заявила в обращении к главе Следкома России депутат Госдумы Нина Останина. Она попросила сообщить сведения о местонахождении и состоянии Минцаевой, а также добиться смягчения меры пресечения. В СК по поводу Минцаевой обратилась также депутат от партии "Новые люди" Ксения Горячева: прокуратура России сообщила ей, что республиканскому ведомству поручено провести проверку, а прокуратура Чечни отчиталась, что обращение принято к рассмотрению.

14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО. Впоследствии активисты сообщили, что Минцаева находится под арестом в одном из ОВД Чечни, адвокатов к ней не пускают и запугивают. Отсутствие связи с задержанной в Чечне Белкисой Минцаевой и данных о ее процессуальном статусе в течение длительного времени - серьезная опасность, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитница и юрист.

Вице-премьер Чечни, глава республиканского Миннацинформа Ахмед Дудаев опубликовал сегодня вечером видеозапись с Белкисой Минцаевой. Запись продолжительностью в 22 секунды он разместил в своем Telegram-канале и на странице в Instagram*.

На видео Белкиса Минцаева стоит на улице в светлое время суток. За ее спиной и рядом с ней видны строения из красного кирпича, предположительно, частные дома. Запись, судя по положению руки, женщина делает самостоятельно.

"Обращаюсь ко всем Telegram-каналам, к Собчак и разным другим людям, которые пишут про нас, упоминают про меня, про моих детей. С нами все хорошо, я жива и здорова, мои дети в том числе… Большая просьба, не делать из нас инфоповод и не писать везде. Спасибо за понимание", - говорит Минцаева на видео. Последние две фразы она произносит после глубокого вдоха, в быстром темпе, без видимого выражения эмоций.

Видео было опубликовано Дудаевым в 20.19 мск, спустя три часа после публикации "Кавказского узла" о реакции прокуратуры Чечни на обращение депутата Госдумы. Он объявил запись "ответом всем клоунам".

Пользователь Instagram* с ником yli33_91, комментируя публикацию Дудаева, усомнилась, что Белкиса находится на свободе и записала видео добровольно. "Почему долго не связь на выходила? Почему сразу не связалась с журналистами и правозащитниками, к которым раньше обращалась? Странно, наверно удерживали, а щас отпустили, потому что слишком разошлась информация по инету", - написала она.

В ответ несколько пользователей, поддерживающих Дудаева, предложили свои объяснения, в том числе предположения, что Минцаева "не так активно вовлечена в соцсети", и напоминания, что "человек имеет право на личную жизнь".

"Кавказский узел" писал, что власти Чечни ранее публиковали видео с другими людьми, чьей судьбой активно интересовались журналисты и правозащитники. Так, в августе 2023 года они публиковали видео с доставленной из Санкт-Петербурга Седой Сулеймановой; уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев тогда заявил, что девушке ничего не угрожает, но в последующие годы от нее не поступало никаких сообщений. По данным ряда источников, Седа Сулейманова в течение нескольких месяцев после этого была убита, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева еще в 2025 году передавала в Следственный комитет информацию о возможном месте ее захоронения.

В июне 2023 года чеченские силовики прибыли в московский аэропорт, чтобы забрать сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову, на следующий день ее доставили в Грозный. Спустя некоторое время Солтаев опубликовал видео беседы с Исмаиловой, заявил, что девушка находится в семье, она в полном порядке, ее свободу никто не ограничивает. Пользователи Telegram предположили, что Селиму заставили участвовать в записи этого видео.

10 июня 2021 года силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. После возвращения из шелтера она совершила еще одну попытку побега. Сразу после вывоза Тарамовой из шелтера спецрепортаж о ней опубликовала ЧГТРК "Грозный". В телесюжете Халимат Тарамова рассказала, что рада оказаться дома, и заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Девушка вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали тогда авторы комментариев к телерепортажу и подвергли сомнению слова о соблюдении ее прав в Чечне.