Кавказский узел

15:58, 28 мая 2026

Прокуратура Чечни приняла требование о проверке о действиях силовиков в отношении Минцаевой

Белкиса Минцаева. Скриншот https://www.instagram.com/p/DXUUnbmDZfe/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ответ на обращение депутата Госдумы Ксении Горячевой прокуратура России сообщила, что  республиканскому ведомству поручено провести проверку. Прокуратура Чечни отчиталась, что обращение принято к рассмотрению.

Как писал "Кавказский узел", Следком должен проверить основания для удержания Белкисы Минцаевой в Чечне, так как статья о похищении человека в данном случае не соответствует правоприменительной практике, заявила в обращении к главе Следкома России депутат Госдумы Нина Останина. Она попросила сообщить сведения о местонахождении и состоянии Минцаевой, а также добиться смягчения меры пресечения.

14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО. Впоследствии активисты сообщили, что Минцаева находится под арестом в одном из ОВД Чечни, адвокатов к ней не пускают и запугивают. Отсутствие связи с задержанной в Чечне Белкисой Минцаевой и данных о ее процессуальном статусе в течение длительного времени - серьезная опасность, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитница и юрист.  

Депутат от партии “Новые люди” Ксения Горячева обратилась в следственный комитет и прокуратуру по поводу исчезновения Белкисы Минцаевой. 12 мая прокуратура Чечни приняла требование провести проверку по подозрению в противоправных действиях в отношении Белкисы, сообщила  правозащитная группа "Марем".

Проект "Кавказ без матери" опубликовал скрины официальных ответов на обращение депутата Госдумы от партии "Новые люди" Ксении Горячевой к прокурору России Александру Гуцану. 8 мая первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин сообщил, что прокурору Чеченской республики поручено провести проверку сведений о судьбе Минцаевой и ее несовершеннолетних детей и информировать депутат о результатах.

12 мая заместитель прокурора Чечни Анищенко сообщил депутату, что обращение принято к рассмотрению. По данным на 25 мая других ответов на поступившие обращения не поступило, пишет "Кавказ без матери".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

