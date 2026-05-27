23:58, 27 мая 2026

Семья из Грозного заявила о давлении силовиков из-за квартиры

Силовики удерживали нескольких человек, требуя отдать документы на квартиру. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики на протяжении дня удерживали несколько человек, требуя от них предоставить документы на квартиру в Грозном. После того, как им предоставили фотографии документов, они с применением угроз забрали ключи от нее. Квартиру пытается забрать женщина, которая представляется помощницей депутата Госдумы Адама Делимханова. Четыре заявления в Следком остались без ответа.

Семья из Грозного заявила, что у них пытаются отобрать двухкомнатную квартиру

Две сестры, Заира и Малика Магомадовы, владеют двухкомнатной квартирой в Грозном. Жилье досталось им после смерти матери. Старшая сестра, Заира, живет за пределами России. Младшая, Малика, находится в Чечне. Последние несколько лет, как рассказывают родственники, из-за зависимости она влезает в крупные долги, которые затем приходится выплачивать семье, пишет проект «Свобода (не) за горами».

"Мы неоднократно выплачивали за нее долги. Лично я один раз отдал за нее 600 тысяч рублей. После этого она сказала, что больше так делать не будет. Но она не остановилась. Позже Малика мошенническим образом оформила кредит на своих теть со стороны матери. Они выплачивают его до сих пор", - заявил муж Зауры Руслан Идигов.

Затем Малика познакомилась с Ларисой Бакаевой, которая узнала о квартире, оформленной на сестер, и начала добиваться ее продажи, утверждает Идигов. Сначала она воздействовала на Малику, а затем стала звонить ему и его жене. Бакаева требовала передать документы на квартиру или согласиться на продажу жилья. Заира продавать квартиру отказалась. 

"Жена говорит ей, что продавать не будет: это все, что осталось от родителей", - рассказал Идигов.

По его словам, Бакаева представлялась помощницей депутата Госдумы Адама Делимханова. Она угрожала «создать проблемы» семье и говорила, что их родственников могут отправить в зону СВО, говорится в публикации.

Силовики подключились к давлению

10 мая несколько родственников Заиры и Расула доставили в отделение силовой структуры. Среди них были тетя сестер по матери, тетя по отцу, а также братья Расула. Один из них болеет астмой и не может долго обходиться без ингалятора. Тетя сестер по отцу почти не передвигается, имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном уходе. Доставленных родственников удерживали до двух часов ночи. В это время силовики звонили Расулу и Заире и требовали отправить документы на квартиру, утверждает Идигов.

Родных отпустили лишь после того как Расул отправил фотографии документов на квартиру. 

Спустя несколько дней силовики пришли в квартиру, где живет пожилая тетя Магомадовых и с угрозами забрали у нее ключи от квартиры. По словам Идигова, он позвонил силовику, но также столкнулся с угрозами. "Сделаем так, чтобы ты на нарах отдыхал”, - заявил силовик.

Идигов утверждает, что Бакаева лично приезжала к его родственникам и требовала у них денег. Семья отказалась платить. Идигов объясняет это тем, что после первой выплаты могли последовать новые требования.

По его словам, Малика, младшая сестра его жены, заявляла, что действует под давлением. Где сейчас она находится, неизвестно. Раньше родственники пытались забрать ее от Бакаевой, но та отказалась возвращать паспорт девушки. Расул предполагает, что Бакаева влияет на Малику через угрозы, зависимость и ссылки на свои связи. Идигов уже несколько раз обращался в Следственный комитет. Три заявления он направил в электронном виде, еще одно — письменно через адвоката и готовит пятое обращение.

Ключи от квартиры семье не вернули, заявления в Следственный комитет остаются без ответа, говорится в публикации.

Делимханов заявил, что Бакаева не работает на него

"В интернет-пространстве распространяется информация о том, что Лариса Бакаева представляется нашей помощницей. Заявляю прямо: эта женщина не является моей помощницей", - приводит слова депутата Госдумы Адама Делимханова ЧГТРК "Грозный"

По его словам, тему разгоняют "недруги — исключительно ради дешёвого хайпа и дестабилизации обстановки". "Что касается этой истории — мы проведём тщательную проверку и разберёмся со всем", — заявил Делимханов.

Заявления о возможных имущественных спорах и действиях третьих лиц на данный момент остаются предметом проверки и не подтверждены официальными органами, отмечается в публикации.

"Кавказский узел" писал, что лишение недвижимости используется как способ давление в том числе на семьи критиков чеченских властей. Так, осенью 2025 года yа платформах объявлений появились сообщения о продаже дома в Грозном, принадлежащего ранее активисту Зелимхану Мустафинову. Недвижимость была изъята силовиками, при этом семья столкнулась с давлением.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

