17:54, 27 мая 2026

Жительница Апшеронска осуждена за финансирование нежелательной организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апшеронский районный суд признал виновной местную жительницу Анну Исаеву в оказании финансовой помощи организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Исаева приговорена к условному сроку.

По версии суда, в период с сентября 2023 года по апрель 2024 года Исаева систематически переводила деньги в размере от 1 тысяч до 2 тысяч рублей на карту активного участника международного движения, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Всего женщина перевела 7,5 тысячи рублей, при этом она знала, что полученные средства направлялись на тиражирование агитационных материалов, издание религиозной литературы и иные нужды организации.

Подсудимая осознавала, что участники движения выполняли указания украинских кураторов: они налаживали контакты с представителями оппозиционных сил и проводили единые скоординированные акции по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти, а также с начала СВО распространяли заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы, сообщает сегодня объединенная пресс-служба судов региона Краснодарского края в Telegram-канале.

В судебном заседании Анна Исаева полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд принял во внимание тот факт, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет малолетнего ребенка, а также положительные характеристики.

Суд признал Исаеву виновной в финансировании нежелательной организации . Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Название организации в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что житель Краснодара Дмитрий Дыба был оштрафован на 300 тысяч рублей по делу о донатах "Фонду борьбы с коррупцией"*.

* ФБК включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

