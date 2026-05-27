Спутниковый снимок показал возможное загрязнение в море близ Анапы

На снимке у побережья Анапы видны участки, на которых могут быть нефтяные пленки. Снимок не может служить четким указанием на природу пленок, но на побережье были зафиксированы выбросы нефтепродуктов в поселке Волна, указали эксперты. Оперштаб Кубани отчитался об отсутствии выбросов в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. 23 мая были зафиксированы выбросы нефтепродуктов в поселке Волна Темрюкского района, волонтеры убрали пляж.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Проект "Прозрачный мир" проанализировал радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1C от 24.05.2026. "На снимке у побережья Анапы видны тёмные сглаженные участки на поверхности моря, которые могут указывать на плёночные аномалии. Основная зона прослеживается к западу и северо-западу от города, напротив Витязево, Джемете и центральной части Анапы. Отдельные вытянутые участки заметны южнее, вдоль побережья в районе Варваровки, Сукко и Большого Утриша", - говорится в описании к снимку.

Между тем, эксперты проекта указали, что такие участки нельзя трактовать по одному снимку. "Их нужно проверять в динамике, сопоставляя радиолокационные и оптические данные с погодой, течениями, судовой активностью и, при необходимости, полевыми наблюдениями", - отметили они,

Для сравнения они использовали оптический снимок спутника Sentinel-2, полученный 22.05.2026, который показал изменение цвета воды, прибрежные неоднородности и возможную взвесь, но не подтвердил напрямую природу плёнок. "Похожий эффект на радиолокационных снимках могут давать не только загрязнения, но и биогенные плёнки, стоки, локальное ослабление ветра и другие процессы, которые сглаживают поверхность воды", - говорится в сообщении.

При этом данные спутников дополняют сообщения о выбросе в поселке Волна Темрюкского района нефтепродуктов мелкой фракции, подчеркивается в сообщении.

В Анапе не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Это результаты ежедневного мониторинга береговой линии. Также не зафиксировано нефтяных пятен в акватории моря, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края



"Морская вода на открытых после восстановления пляжах, по результатам исследования проб, проведенных Роспотребнадзором, соответствует санитарным нормам", - говорится в сообщении.

