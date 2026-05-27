Оперштаб сообщил о мытье плитки в Туапсе на фоне уборки мазута волонтерами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 32,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрано и вывезено в Туапсе, спасатели моют плитку на набережной и обочины дорог, сообщил оперштаб. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге.

Как писал "Кавказский узел", волонтерский штаб в поселке Гизель-Дере был организован после разлива нефтепродуктов с территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Только за утро 23 мая волонтеры собрали в Гизель-Дере 70 мешков нефтепродуктов, сообщив, что работы продолжаются и на других пляжах Туапсинского округа, в частности, в поселке Тюменский. Штаб в Гизель-Дере завершил очистку берега.

На 27 мая собрали и вывезли около 32,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Продолжается уборка от мусора береговой линии, детских парков и спортивных площадок. На набережной отмывают плитку при помощи гидроструйных очистителей высокого давления, также зачищают обочины дорог. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, составляет 447 человек и 87 единиц техники, в том числе от МЧС России", - говорится в сообщении.

Волонтеры в поселках Тюменский и Небуге продолжают уборку побережья, они попросили о помощи с продуктами и необходимыми вещами.

Необходимые списки продуктов публикуются в Telegram-чате "Разлив на связи".

Так, волонтеры просят воду в маленьких бутылках, кофе, сахар, кефир, творожки, сыр, бананы, яйца, яблоки, огурцы и другие продукты, следует из сообщений.

Последствия загрязнения в Туапсе нельзя считать полностью устраненными, а объективная оценка ситуации невозможна без открытой информации о масштабах разлива, указали 24 мая опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".