Экологи усомнились в готовности пляжей к сезону после выбросов в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последствия загрязнения в Туапсе нельзя считать полностью устраненными, а объективная оценка ситуации невозможна без открытой информации о масштабах разлива, указали экологи. Уборка центральных пляжей продолжается силами спасателей. Пляжи в курортных поселках убирают лишь небольшие группы волонтеров, а владельцы мест размещения фиксируют падение спроса.

Как писал "Кавказский узел", работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода завершены, сообщили спасатели. На рапорты чиновников об устранении разлива нефтепродуктов в районе завода и обещания очистить пляжи к 1 июня пользователи Telegram отреагировали с сарказмом.

Нефтяные пятна остаются в море близ Туапсе, следует из спутникового снимка. Пользователи соцсети сообщили 17 мая о выбросе нефтепродуктов на пляж близ морпорта, а власти объявили конкурс на исследование проб морской воды на 13 пляжах на протяжении всего лета. Масштаб загрязнения существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. На части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог.

Экологи указали на отсутствие информации масштабах загрязнения

Эколог Игорь Шкрадюк, побывавший 23 и 24 мая на нескольких участках побережья, считает, что точные объемы попавших в море нефтепродуктов до сих пор не названы.

«Насколько я знаю, никто не назвал количество нефтепродуктов, попавших в море" - указал он.

По его данным, озвучивалась информация, что повреждены или сгорели 60% емкостей нефтебазы емкостью 150 тысяч тонн. "То есть получается, что сгорели, испарились, разлились на территории завода, попали в реку и вылились в море около 90 тысяч тонн нефтепродуктов. Это нефть, мазут, бензин, керосин, дизтопливо. Никто не назвал, в какой пропорции они оказались в природе», — сказал Шкрадюк корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, часть загрязнений продолжает мигрировать вдоль побережья.

«Нефть и разные виды нефтепродуктов болтаются в море и при южном ветре выбрасываются на берег. Мазут прилипает к камням и гальке, дизтопливо стекает вглубь гальки. Сколько осталось в море — неясно», — отметил эколог.

Шкрадюк рассказал, что тщательно обследовал пляжи в Гизель-Дере и Тюменском.

«Загрязнения здесь пятнами и полосами. В отличие от центрального пляжа Туапсе и порта, где нефтепродукты были сплошным слоем», — сообщил он.

На ряде участков побережья — в Тюменском, Небуге, Ольгинке, Новомихайловском и других поселках — фиксируются фрагментарные выбросы и запах нефтепродуктов, особенно после шторма или южного ветра. При этом часть загрязнений остается внутри галечного слоя, указал он.

«Есть жирные блестящие пятна на камнях. Это нефть и мазут — самое вредное. Есть грязная галька с черными и коричневыми пятнами, не блестящими. Это разные нефтепродукты тонким слоем. Под солнцем они постепенно разлагаются или полимеризуются. Хотя нефтепродукты могут быть и в толще гальки. Мы откапывали их на штык лопаты», — рассказал Шкрадюк.

Он отметил, что одной из особенностей ситуации в Туапсе стали так называемые «нефтяные дожди».

По словам Шкрадюка, официальной информации о влиянии загрязнения на здоровье людей практически нет.

«Люди купаются, когда море чистое. О влиянии на здоровье людей никаких официальных данных нет», — отметил он, добавив что назвать купания после разлива нефтепродуктов и отдых на таких пляжах полезными для здоровья он не может.

Последствия загрязнения могут иметь долгосрочный характер

Эколог Валерий Бриних считает, что последствия подобных загрязнений могут быть долгосрочными, особенно для уязвимых групп населения.

«Нефтепродукты содержат большое количество токсичных соединений. При нагреве и испарении они попадают в воздух, оседают на коже, могут проникать в воду и грунт. Наиболее уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины, люди с заболеваниями органов дыхания и ослабленным иммунитетом», — сказал Бриних корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, даже после визуальной очистки загрязнение может продолжать распространяться и влиять на здоровье людей.

«Представьте тарелку воды, в которую попало масло. Пленка может казаться небольшой, но постепенно расходится по всей поверхности. Так же ведут себя нефть и нефтепродукты в море — течение и ветер переносят загрязнение вдоль побережья», — пояснил эколог.

Бриних подчеркнул, что для объективной оценки рисков необходимы открытые и объективные данные о состоянии воды, воздуха и прибрежной зоны.

«Пока люди слышат главным образом заявления об открытии пляжей к сезону. Но без полной и достоверной информации о загрязнении невозможно объективно оценивать риски ни для местных жителей, ни для отдыхающих», — считает он.

Шкрадюк также обратил внимание на возможные отложенные последствия воздействия нефтепродуктов.

«Наихудший, хотя и очень редкий случай — влияние мазута на репродуктивную систему и рождение в будущем детей с отклонениями развития», — сказал эколог.

Число волонтеров в Туапсе неспосоставимо с Анапой

Волонтер Жанна Рыбак, участвовавшая ранее в ликвидации последствий загрязнения в Анапе, рассказала, что в Туапсе добровольцев значительно меньше.

«Размах работ меньше в разы, но проблем больше. Волонтеров после туапсинской катастрофы гораздо меньше, потому что в отличие от Анапы финансирования нет с самого начала - на проживание и питание. Это буквально небольшие группы в нескольких местах», — сообщила она.

По словам Рыбак, часть добровольцев приезжает за собственный счет, а помощь с размещением и продуктами оказывают местные жители и бизнес. «Кто-то сам оплачивает поездку, но тогда люди не могут долго задерживаться. Где-то местные жители или бизнес помогают организовать пункты проживания. Также продуктами помогают обычные люди через централизованную закупку», — рассказала она.

Рыбак отметила, что сотрудники экстренных служб работают прежде всего на наиболее загрязненных участках.

«Сами службы достаточно оперативно включились в процесс и до сих пор работают. Но ЧС введен региональный, а не федеральный, поэтому и масштаб помощи отличается от анапского», - пояснила волонтер.

По ее словам, основная работа сейчас сосредоточена на центральных участках загрязнения.

«В Туапсе у нас сейчас есть человек от волонтеров на постоянной основе, она говорит, что службы пашут на основных участках выбросов», — сообщила Рыбак.

Шкрадюк рассказал, что 23 мая участвовал во встрече с руководством волонтерского штаба «Тюменский» и представителями «Народного фронта», где обсуждались способы очистки загрязненной гальки и береговой полосы. Среди предложенных мер эколог назвал использование поглощающих нефтепродукты заграждений у берега, промывку камней водой под высоким давлением и очистку загрязненной гальки с помощью механических установок.

При этом он подчеркнул, что площадь загрязнения остается значительной.

«Площадь разлива достигает сотен квадратных километров», — сказал Шкрадюк, добавив что эти разливы идут в сторону как Анапы, так и Сочи, а так же вглубь моря.

Выбросы сказались на животных

Шкрадюк посетил волонтерский центр в Шепси «Шанс на жизнь», где содержатся животные, пострадавшие после загрязнения.

«Сейчас там 150 животных — собаки, щенки, кошки, котята. Были тяжелые отравления. Отравление от нефтяного дождя начинает сильно сказываться через десять дней. Ни одной смерти от отравления мазутом не было», — рассказал эколог.

По его словам, часть животных удалось пристроить.

«25 животных уже отдали в добрые руки. Но выпускать животных обратно многие опасаются из-за риска новых выбросов и нефтяных дождей», — отметил он.

Владельцы средств размещения столкнулись с оттоком отдыхающих

На фоне подготовки к курортному сезону представители туристического бизнеса говорят о тревоге среди отдыхающих. Владельцы гостевых домов в Туапсинском районе в Шепси сообщают, что постоянные клиенты продолжают интересоваться обстановкой на пляжах, состоянием моря и наличием запаха нефтепродуктов.

«Звонят, интересуются. В основном это старые мои клиенты. Некоторые решение не приняли еще. Другие забронировали номера. Поток снижен процентов на 60. Это естественно удар по карману. Затраты у нас большие на организацию турбизнеса, а доходы получается маленькие», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица гостевого дома на пять номеров в Шепси Ольга.

Владелец гостевого дома на 7 номеров в Ольгинке Денис говорит, что лично видел на воде и на камнях масляные пленки и пятна, но не видел, чтобы кто их убирал. «Ощущал даже запах. Не думаю, что первопроходцы которые приедут летом к нам, не увидят это и не будут писать в соцсетях о истинном положении дел. Я врать никому не хочу и гостям, которые звонят, честно говорю, что обстановку не знаю, потому что никакой официальной информации о состоянии пляжей после событий в Туапсе нет. Но я говорю что у меня есть баня, бассейн на территории и вода в нем всегда чистая и к услугам гостей, а солнце у нас светит летом ярко", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтер из Санкт-Петербурга Виктория, которая приехала к родственникам в Туапсе на отдых, сказала, что один раз выходила на очистку городского пляжа вместе с родственниками.

«Но нам всем стало плохо после трех часов пребывания там от вони, и мы больше на пляж не ходили. Считаю все, что происходит ужасным вредом экологии и людям. Думаю, сменить географию отдыха в сторону сибирских просторов России», - отметила она, добавив, что для себя пока не видит возможности отдыха на курортах Краснодарского края, куда она приезжала регулярно.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".