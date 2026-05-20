Отчет о ликвидации разлива мазута близ Туапсинского НПЗ вызвал скепсис в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рапорты чиновников об устранении разлива нефтепродуктов в районе завода и обещания очистить пляжи к 1 июня пользователи Telegram отругивали с сарказмом.

Как писал "Кавказский узел", нефтяные пятна остаются в море близ Туапсе, следует из спутникового снимка. Пользователи соцсети сообщили 17 мая о выбросе нефтепродуктов на пляж близ морпорта, а власти объявили конкурс на исследование проб морской воды на 13 пляжах на протяжении всего лета.

Масштаб загрязнения существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. На части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода завершены, сообщил начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин. "Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал", - цитирует ТАСС его слова на координационном совещании в Туапсе.

Вторым направлением работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Клушин назвал предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Чёрного моря. Для этого на акватории реки, по его словам, установлены каскадные боновые заграждения, а также осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический.

Власти пообещали очистить пляжи к 1 июня

Работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов, утечка которых произошла из-за атаки украинских БПЛА, завершатся к 1 июня, заявил вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов на координационном совещании, которое провел глава МЧС России Александр Куренков.

В то же время он отметил, что боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, будут оставлены на весь летний сезон.

