23:26, 19 мая 2026

Прогнозы на летний сезон в Анапе вызвали скепсис у пользователей сети

Пляж в Анапе после отсыпки. Фото: Оперштаб Краснодарского края / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Анапы отчитались о завершении отсыпки первого участка береговой полосы от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк". Пользователи соцсетей сочли сомнительными позитивные прогнозы властей относительно летнего сезона.

Как писал "Кавказский узел", активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты.

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии. Федеральное управление Роспотребнадзора назвало ответ регионального управления некорректным, сообщив, что запретов на публикацию таких данных нет. Тем не менее, официальные отчеты  состоянии воды и песка не публикуются.

О завершении отсыпки первого участка от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк" отчиталась сегодня глава Анапы Светлана Маслова в Telegram-канале.

"На участке протяженностью 3,5 километра отсыпано не менее 50 сантиметров чистого песка. Работа продолжается на следующих участках. Это позволит использовать песчаные пляжи в рекреационных и оздоровительных целях при условии соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам", - говорится в сообщении главы города.

Половина номерного фонда Краснодарского края уже забронирована к летнему сезону, заявила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Ирина Петухова.

"Глубина бронирования по побережью уже достигает 2-3 месяцев. Номерной фонд Краснодарского края на лето уже забронирован на 50%. В целом, базовый сценарий по туристическому потоку на лето у нас выглядит порядка 8,4 млн туристов. Это уровень прошлого года. Задача максимум - выйти на уровень 2024 года, это более 10 млн гостей", - приводит слова чиновницы ТАСС. 

По словам Петуховой, будут работать порядка 600 пляжей, включая 15 степных пляжных территорий. 

Пользователи соцсетей усомнились в прогнозах властей на летний сезон

Сообщение о бронировании отелей перепостили у себя анапские блогеры. Автор Telegram-канала "Маковозовы" добавил в сообщении, что по информации его знакомых отельеров "на июнь пока вяло, июль получше, а август в Анапе плотно забит".

Отсыпка песка в Анапе с крупной фракцией глины и камнями. Фото: АНАПА ГРАЖДАНСКАЯ Рупор городской общественности / Telegram-канал

"Минкурортов могут еще специально таким образом агитировать, чтобы люди быстрее начали бронивать жильё, покупать билеты", - прокомментировала пост пользователь Telegram Любовь. "Да не будет такого спроса на Анапу как в (20)24 году", - уверен Макс.

Позитивные прогнозы по уровню бронирования на летний сезон прокомментировали также подписчики typoanapa 2.0 в Instagram*. "Какие здравницы? Какой сезон?" - высказалась с непониманием пользователь _photo_soloveva. "Всем койку-место!!!! Лозунг этого сезона", - написала irinovikcova.

"Почему не наказывают плетьми за вранье?", - возмутился igor.time_v. "А как обстоят дела с выбросом мазута на берег?" - поинтересовалась svetlanka_stoma. "И Сечин приедет в своем мазуте искупаться?" - иронизирует rabbit.1981987.

Также пользователи раскритиковали качество песка, который используют для засыпки пляжей. "Этот песок просто ужасен, как грязь", - сообщила victory_ganeeva. "Как карьерный песок с глиной, может соответствовать нормам??" - недоумевает evgeny_cheff.

Волонтеры призвали организовать просеивание песка от глины

По мнению волонтеров из штаба "Добровольцы ССЛ", восстановленным пляжам необходимо просеивание песка от камней и крупных фракций глины. "Богатые отельеры у себя это делают, но надо везде, иначе этот позор не смыть потом", - говорится в сообщении штаба.

"Странная ситуация конечно. На любой стройке принимают песок определенной фракции, просеяный от всяких глин и камней. Что мешает организовать такое просеивание перед погрузкой в грузовики на карьере - непонятно", - прокомментировал сообщение Спартак Оле Ола. "Думаю его вообще нет смысла сеять, так как сам "песок" состоит из глины и пыли. А камни это только видимая часть. Структура чужеродная", - считает AnapaKiteTeam.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
