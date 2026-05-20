Беспилотники сбиты в четырех районах Ростовской области

Военные минувшей ночью сбили около двух десятков беспилотников в Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 мая беспилотники были сбиты в трех районах Ростовской области: Мясниковском, Родионово-Несветайском и Азовском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

Минувшей ночью были уничтожены "около двух десятков БПЛА" в четырех районах Ростовской области: Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском и Чертковском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Напомним, в ночь на 18 мая беспилотники были сбиты в Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах.

Днем ранее, 17 мая, Ростовская область трижды подверглась атакам беспилотников. В ночь на 17 мая в результате атаки было повреждено здание азовского филиала Донского государственного технического университета, студенты были переведены на дистационное обучение.

Утром 17 мая беспилотники были уничтожены в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. Один из дронов был сбит над детским лагерем, в котором находились люди, обломки повредили крышу здания. Еще одна атака произошла днем 17 мая, беспилотники были сбиты в Таганроге, Аксайском и Мясниковском районах.

19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.