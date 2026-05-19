Ростовский художник заявил о пытках во время серии арестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Художник из Ростова-на-Дону Виктор Кирман лишен свободы с февраля – его уже девять раз арестовали по административным статьям, не предъявив никакого уголовного обвинения.

"Кавказский узел" писал, что силовики на юге России часто применяют "карусельные аресты" к людям, против которых планируется возбудить уголовные дела. Так, мать Максима Овчинникова из Анапы с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники ФСБ.

"Карусельными арестами" называют ряд последовательных административных наказаний, который обычно предшествует возбуждению уголовного дела. Такие аресты по административным статьям дают силовикам время для давления на человека, лишенного таким образом свободы, позволяя сфабриковать материалы для уголовного преследования.

63-летний житель Ростова-на-Дону, член Союза художников России Виктор Кирман сообщил родным о пытках, которым его подвергли во время допросов силовики. Мужчина с 26 февраля находится в заключении - суды в Ростове-на-Дону и городах области назначили ему уже девять последовательных административных арестов по статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве, последний из них был 17 мая.

По словам дочери художника Нелли Кирман, в конце февраля силовики провели у него дома обыск, изъяв документы и технику, после чего задержали Виктора Кирмана. В первом протоколе о неповиновении полиции было указано, что пожилой мужчина "отказался показать паспорт и пытался убежать" от полицейских. Как отмечает дочь, Кирман имеет проблемы со здоровьем и с трудом ходит, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Кирман смог сообщить родственникам, что во время допросов силовики избивали его и пытали током, а также обливали водой и имитировали утопление. В изъятом компьютере они обнаружили посты и статьи художника: по словам дочери, эти тексты Кирмана пытаются представить как "антигосударственную деятельность", а поводом для преследования могло стать его украинское происхождение.

Виктор Кирман окончил художественно-графический факультет Ростовского педагогического университета, преподавал на кафедре декоративно-прикладного искусства и дизайна Южного федерального университета, имел студию в Ростове-на-Дону. Будучи при этом уроженцем Украины, он в разные годы работал и проводил выставки в родной стране.

Несмотря на пытки, Кирман отказался признавать себя виновным и подписывать документы, которые ему предлагали силовики. Дочь полагает, что это могли быть доносы на других людей.

"Кавказский узел" писал, что "карусельным арестам" в двух регионах юга России в 2024 году подвергался подполковник МЧС Украины Игорь Ломинога: 17 мая Неклиновский райсуд Ростовской области арестовал его по статье о неповиновении полиции на восемь суток, 6 июня он был арестован уже Кущевским райсудом Кубани на 15 суток по той же статье. 20 июня Ломинога получил новые 15 суток за неподчинение полицейским, но уже в другом районе Кубани, в станице Ленинградской. 19 марта суд приговорил его к 14 годам строгого режима по делу о госизмене.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.