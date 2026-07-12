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09:56, 12 июля 2026

Александр Шабанов пожаловался на поступающие ему угрозы

Александр Шабанов. Фото с личной страницы в соцсети "ВКонтакте".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политическому эмигранту из Кропоткина Александру Шабанову, выступавшему против военных действий на Украине, поступают угрозы убийством в соцсетях. Он попросил у властей Франции, в которую эмигрировал два года назад, предоставить ему программу физической защиты.

Как информировал "Кавказский узел", 9 декабря 2025 года бывший житель Кропоткина и антивоенный активист Александр Шабанов рассказал, что его родственники, оставшиеся в Кропоткине, опасаются обращаться в правоохранительные органы в связи с угрозами, так как силовики ранее тоже угрожали им. Шабанов убежден, что его родным грозит реальная опасность, хотя уезжать из России они отказываются.

В начале июня 2022 года суд в Кропоткине назначил 35 тысяч рублей штрафа Александру Шабанову, опубликовавшему в своем YouTube-канале видеоролики с призывами против военных действий на Украине. 25 июня Шабанов, работавший машинистом поезда, заявил о том, что его вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. По его мнению, сделано это было из-за его общественной деятельности. Уволиться с работы Шабанову пришлось после угроз коллег и силовиков в связи с отказом ездить на локомотиве с буквами Z и V.

Александр Шабанов, который находится в эмиграции во Франции, где он получил статус политического беженца в 2024 году, заявил об угрозах в его адрес и давлении на родственников.

"Мой тесть умер 31 марта от рака поджелудочной железы, тёща тоже болела, но после операции находится в ремиссии. Я считаю, что их попросту замучили угрозами. Тёща осталась без средств к существованию, поскольку магазин, который им принадлежал, пришлось закрыть еще в феврале. Я предлагаю оставшимся родственникам уехать во Францию. Они не хотят", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что пользователи из России пишут ему угрозы в соцсетях. "Совсем недавно я записал видеоролик, где сказал, что обратился в прокуратуру и мне тут же написали, что это мне уже не поможет", – рассказал Шабанов.

В связи с угрозами убийством он обратился в правоохранительные органы, но ни в России, ни во Франции реакции не последовало.

Шабанов также рассказал, что 10 июля обратился во французскую прокуратуру, социальную службу и префектуру местного департамента с заявлением, в котором запросил полную программу физической защиты и ускорение процедуры по выделению всей необходимой помощи, включая жилье и дальнейшую интеграцию. Он напомнил про убийство художника Семена Скрепецкого в Польше.

"Убийство Скрепецкого – это звонок для всей Европы. Мы не можем больше ждать, пока очередного эмигранта убьют, а власти будут делать вид, что ничего не происходит. Я призываю всех оппозиционеров в эмиграции: действуйте системно, обращайтесь в официальные инстанции, фиксируйте угрозы письменно. Только коллективное давление заставит систему работать", – считает Шабанов.

Александр Шабанов также отметил, что несмотря на то, что его семья приехала во Францию два года назад, она все еще проживает в центре временного размещения. На обращение отреагировала только социальная служба, руководитель отделения которой, по словам Шабанова, был очень недоволен такой активностью. "Заместитель директора заявил, что мы сами должны себя защищать. Я попросил выдать оружие, бронежилет и записать на курсы по стрельбе. Он сразу замолчал, сказал, что это к полиции", – рассказал Шабанов.

Он отметил, что его удивило замечание руководителя отделения социальной службы о том, чтобы Шабанов не указывал адрес своего проживания в письмах прокурору и префекту. "Я ответил, что если меня убьют, то сразу пишите заявление на прокурора и префекта. Значит они меня выдали", – отметил он.

Напомним, 16 июня художник из России Роберт Кузовков, рисовавший под псевдонимом Семен Скрепецкий карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, был застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. Смерть Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя его убийство. Знакомые художника уверены в политическом характере убийства, прокуратура заявила о нескольких версиях, не раскрыв их.

Скрепецкий жил в Польше с 2021 года, был известен антивоенными и сатирическими карикатурами. В Telegram-канале "Картинная галерея Семена Скрепецкого", он публиковал свои работы, большинство из них – насмешка над политиками из разных стран. Скрепецкий рисовал карикатуры на Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Игоря Сечина, Валентину Матвиенко, Марию Захарову, Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Никиту Михалкова. На Алексея Навального и его жену Юлию. На Александра Лукашенко, Дональда Трампа, бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Адольфа Гитлера и других.

Скрепецкий также публиковал сатирические рисунки и карикатуры на руководство Украины, включая Владимира Зеленского. За антиукраинские публикации и карикатуры он был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", признанного экстремистским и запрещенным на территории РФ.

За три дня до убийства Скрепецкий провел пикет в Берлине у российского посольства с картиной, изображающей Сталина с Путиным на руках. За час до убийства он опубликовал в Telegram сообщения с угрозами, которые, по его словам, последовали после этого перформанса.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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