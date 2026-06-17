Убийство автора карикатур на Кадырова привлекло внимание к его работам

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Смерть художника Роберта Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя убийство автора карикатур на Кадырова.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что художник из России Роберт Кузовков, известный под псевдонимом Семен Скрепецкий, который рисовал карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска.

Пользователи соцсети указали на возросшую ценность творчества Кузовкова

Пост о смерти Кузовкова 16 июня был размещен на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 162 тысяч пользователей. На 12.00 мск 16 июня эта запись набрала 2416 отметок с реакцией пользователей и 1463 комментария.

"Его убили или поляки, или украинцы. Дураку ясно. Чтобы обвинить российские власти", – написал Пегас Фархори.

Некоторые пользователи обратили внимание, что художник высмеивал не только российских деятелей. "Но он также рисовал шаржи и на Зеленского со всей его братией", – написал Игорь Гарев. "Он же автор карикатур на Зеленского", – заявила Людмила Костенко.

Многие пользователи выразили сожаление по поводу смерти Кузовкова. "Нестерпимо жаль человека", – написала Инна Орлова. "Мне его очень жаль", – отметила Naida Gadzhieva. "Слава Мастеру! Мы скорбим", – написал Владимир Телега.

Часть комментаторов называла Кузовкова талантливым и смелым человеком. "Отличный современный художник и смелый человек", – считает Valentina Gudina. "Он сражался как воин, с оружием в руках, против диктаторов по всему миру", – написал Igor Panichev.

Второй пост о смерти Кузовкова был размещен 16 июня на странице "Кавказского узла" в Facebook*. На 12.00 мск 16 июня эта запись набрала 995 отметок с реакцией пользователей и 791 комментарий.

Некоторые пользователи предположили, что после гибели Кузовкова интерес к его работам и их ценность возрастут.

"Со временем картины будут стоить как у Марка Шагала", – считает Виктор Сенько. "Герой! Картины будут жить вечно", – заявила Susanna Ruslana Skagseth. "Его имя навсегда в рядах великих художников останется. Скорбим", – написала Emmi Ox.

Часть комментаторов осудила убийство и выразила сожаление в связи с гибелью Кузовкова. "Похоже, убили честного и достойного человека. Светлая память", – написала Victoria Gnedich Poniatowska. "Очень жаль Семена. Вечная ему память", – отметил Igor Babich.

Пост о смерти Кузовкова 16 июня был также размещен на странице "Кавказского узла" в Instagram*, на которую подписано около 58,2 тысяч пользователей. На 12.00 мск 16 июня эта запись набрала 247 отметок "Нравится" и 225 комментариев.

Некоторые пользователи выразили соболезнования и положительно отзывались о погибшем художнике. "Слава герою! Ты на веки в наших сердцах", – написал otetzs. "Да, художник был огонь", – отметил azamat8684.

Другие комментаторы негативно отреагировали на сам факт убийства. "Вот интересно, а теперь жизнь в лучшую сторону изменится за то, что его убили? Люди вы очень злые, это жизнь вас сделал такими, а не художник", – написала dzhuletta9559.

"Его искусство останется сильнее людей, которые его убили", – написал ivanov0550203.

Власти Чечни в течение многих лет преследуют своих критиков за рубежом

Критики властей Чечни на протяжении длительного времени подвергаются преследованию, в том числе – за рубежом. Так, в начале 2020 года тело выходца из Чечни Имрана Алиева – блогера, известного как Мансур Старый – было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника, заявил позже чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил.

В июле 2020 года блогеры из чеченской диаспоры, критиковавшие режим Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены".

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный уроженец Чечни Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти телеграм-каналом.

Сам Тепсуркаев заявил, что оскорблял чеченских силовиков в публикациях. "Я говорил, что чужие матери <...>, чужие дочери <...>, чужие жены <...>. Я говорил там очень непозволительные вещи. Всех чеченских полицейских, работников органов власти обкладывал матом", – перевел ранее корреспондент "Кавказского узла" слова Тепсуркаева.

Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Тепсуркаев был убит еще в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, поскольку родственникам велели "закопать его как собаку", отметил 24 августа 2022 года оппозиционный чеченский телеграм-канал.

"Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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