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04:00, 12 июля 2026

Дольщики проблемного ЖК "Анит Сити" в Краснодаре получили ключи от квартир

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

108 дольщикам ЖК "Анит Сити", строительство которого началось в 2009 году, получили ключи от своих квартир.

Как писал "Кавказский узел", около 300 семей дольщиков "Анит Сити" с 2009 года не могут добиться, чтобы их дом был достроен. В феврале 2017 года дольщики объявляли голодовку. Евгений Первышов, который был тогда мэром Краснодара, встретился с ними и пообещал держать ситуацию на контроле. Однако в августе 2017 года обманутые дольщики обвинили чиновников в бездействии и провели пикеты с требованием смены застройщика. В 2022 году 39 дольщиков получили компенсации на общую сумму 252 миллиона рублей.

В Краснодаре введен в эксплуатацию ЖК "Анит Сити" на улице Седина, строительство которого велось с 2009 года, пишет 11 июля 93.ru со ссылкой на Фонд развития территорий.

Ключи от квартир в первом литере комплекса получили 108 семей, он достраивался через Фонд защиты дольщиков Краснодарского края. Что касается второго литера, то он построен не будет, дольщики, которые вложились в квартиры в нем, получили компенсации.

Напомним, в октябре 2019 года суд приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу директора ООО "Модуль-Инвест", застройщика ЖК "Анит Сити" Олега Георгизова. По данным суда, Георгизов и четыре его сообщника обманули дольщиков ЖК "Анит Сити" на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Потерпевшими были признаны 184 человека. В мае 2021 года Краснодарский краевой суд увеличил на полгода, до 7,5 года, срок наказания Олегу Георгизову, удовлетворив этим представление прокурора.

Как не стать жертвой обмана при долевом строительстве или обезопасить себя от подобных проблем, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Автор: "Кавказский узел"

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