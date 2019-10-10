Застройщик ЖК "Анит Сити" в Краснодаре осужден на семь лет за обман дольщиков

10 октября 2019, 08:46

Суд приговорил к семи годам тюрьмы и штрафу застройщика ЖК "Анит Сити" Олега Георгизова за обман около 200 дольщиков на сумму более 500 миллионов рублей. По данным суда, средства дольщиков были похищены и потрачены Георгизовым и его четырьмя подельниками, получившими условные сроки.

Как писал "Кавказский узел", около 300 семей дольщиков "Анит Сити" не могут добиться, чтобы их дом был достроен. В феврале 2017 года дольщики объявляли голодовку, с ними встретился мэр Краснодара Евгений Первышов и пообещал держать ситуацию на контроле. В августе 2017 года обманутые дольщики обвинили чиновников в бездействии и провели пикеты с требованием смены застройщика. Участники пикетов также жаловались на требования полицейских прекратить проведение акций.

Советский районный суд Краснодара вынес приговор директору ООО "Модуль Инвест" Олегу Георгизову и еще четверым сотрудникам этой фирмы, которые обманули дольщиков ЖК "Анит Сити" на сумму, превышающую 500 миллионов рублей, сообщила 9 октября пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Суд признал, что средства дольщиков были похищены и потрачены на усмотрение подсудимых вне целей строительства.

"В Краснодаре оглашен приговор руководителю и сотрудникам фирмы-застройщика, от действий которых пострадали 184 человека... Георгизову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте краевого суда.

Остальным фигурантам уголовного дела назначены наказания в виде лишения свободы условно, сообщило 9 октября издание "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

С февраля 2011 года по март 2017 года злоумышленники привлекли денежные средства юридических и физических лиц для строительства в Краснодаре ЖК "Анит Сити". Заключение договоров и перечисление денежных средств от дольщиков продолжалось и после того, как руководству компании стало достоверно известно о неустойчивом финансовом положении ООО "Модуль Инвест", которое занималось строительством ЖК "Анит Сити", и о невозможности достроить многоквартирные дома, сообщил 9 октября "Коммерсант".

Жилой комплекс "Анит Сити" до сих пор не достроен, информирует издание.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденных и их представителей относительно решения суда.

