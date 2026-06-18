Предложение бывшему детдомовцу из Сочи отправиться на СВО обеспокоило его сестру

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Воспитанник детдома Владимир Корбаков получил очередной срок, он сообщил сестре, что ему предлагают заключить контракт с Минобороны. Защита заверила, что Корбаков отклонил предложение. Рецидивы бывших детдомовцев зачастую вызваны отсутствием социальной адаптации, и они могут воспринимать контракт как решение своих проблем, считает правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2017 года суд в Сочи признал Владимира Корбакова и Арсена Мнацаканяна виновными в кражах и приговорил Корбакова к трем годам, а Мнацаканяна к двум с половиной годам колонии строгого режима.

Воспитанник детдома Владимир Корбаков, который ранее был судим за кражи и грабежи, обвинялся в попытке кражи из квартиры председателя территориального избиркома Вадима Белоуса (обвинение по этому делу было предъявлено также Арсену Мнацаканяну), а также в краже денег и документов у жителя Сочи Виктора Литова. Корбаков не признал вины, заявив, что написал явку с повинной после пыток. При этом Литов заявил "Кавказскому узлу", что жертвой преступления не был. В августе 2017 года Корбаков и Мнацаканян рассказали подробности своего задержания и пыток.

44-летнему Владимиру Корбакову, который 11 июня 2026 года был вновь осужден Центральным районным судом Сочи по делу о краже, предлагали заключить контракт для отправки в зону боевых действий, однако впоследствии он отказался от этого предложения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат по назначению Сайхан Вадаев.

Он написал, что ему предложили заключить контракт и отправиться на СВО, если он хочет оказаться на свободе

Вопрос о возможной отправке старшего брата на войну взволновал его сестру Анжелу. По ее словам, неделю назад она получила от Владимира электронное письмо из СИЗО №1 Краснодара, в котором он сообщил, что не сможет приехать к ней в Омскую область, как они договаривались, поскольку был задержан в Сочи и вновь осужден по части 2 статьи 158 УК РФ к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

«Он написал, что ему предложили заключить контракт и отправиться на СВО, если он хочет оказаться на свободе», — рассказала Анжела корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, ей пока неизвестно, какое решение принял брат.

Анжела рассказала, что жизнь ее брата после выхода из детского дома проходит преимущественно в местах лишения свободы.

«Мы оба росли без родителей, в детском доме. Я создала семью, у меня маленькие дети, но сердце за старшего брата болит. Я младше его на семь лет. Мы постоянно поддерживаем связь, он делится со мной своими проблемами. Он вышел в 2020 году и потом еще пару раз был осужден на небольшие сроки. Предпоследний раз — за нарушение обязанностей административного надзора. За что именно его осудили сейчас, мне пока неизвестно», — рассказала младшая сестра Корбакова.

История Корбакова, по словам его родственницы, стала историей человека, который после выпуска из детского дома большую часть взрослой жизни провел в местах лишения свободы. По словам Анжелы, после каждого освобождения ему не удавалось закрепиться на свободе.

Адвокат по назначению Сайхан Вадае пояснил, что его подзащитный получил минимальное наказание благодаря позиции защиты.

«Он получил минимальный срок благодаря усилиям защиты и остался очень доволен им. Ни о каком СВО речь уже не идет. Вся остальная информация закрыта, я не вправе ее разглашать. Обращайтесь к нему. Один год и восемь месяцев при его рецидиве — это минимум. Виновато не государство, а водка. Я думаю, это не последний срок», — сказал адвокат.

По словам Вадаева, Корбаков не намерен обжаловать приговор.

«Как я сказал, он получил минимум, и у него нет мыслей жаловаться. Сейчас он будет находиться в СИЗО до вступления приговора в законную силу, затем пройдет карантин и отправится в колонию общего режима. С учетом времени, проведенного под стражей, он сравнительно скоро выйдет на свободу», — отметил защитник по назначению от государства.

По состоянию на 17 июня текст приговора Владимиру Корбакову на сайте Центрального районного суда Сочи опубликован не был, хотя сведения о рассмотрении дела имеются в картотеке суда. Из нее следует, что дело было рассмотрено судьей Вадимом Ореховым за одно судебное заседание.

Положение детдомовцев после выпуска показывает системные прблемы

Правозащитница Ольга Филиппова, комментируя ситуацию, отметила, что история Корбакова отражает системные проблемы, с которыми сталкиваются многие выпускники детских домов.

Вместо полноценной реабилитации и помощи государство фактически ограничивается карательными механизмами. В результате значительная часть жизни таких людей проходит между колонией и временной свободой

«После выхода из детских учреждений далеко не все сироты своевременно получают положенное по закону жилье. Многие годами добиваются его через суды. После освобождения из мест лишения свободы люди часто сталкиваются с отсутствием документов, регистрации, работы и социальной поддержки. Без семьи и устойчивых социальных связей они оказываются в крайне уязвимом положении. В таких условиях человек нередко возвращается к прежнему образу жизни и вновь попадает в уголовную систему. Вместо полноценной реабилитации и помощи государство фактически ограничивается карательными механизмами. В результате значительная часть жизни таких людей проходит между колонией и временной свободой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Государство не обеспечивает в достаточной мере социальную адаптацию бывших воспитанников детских домов, указала она. "История Владимира Корбакова показывает, что многолетнее пребывание человека в зоне уголовной системы не решает его проблем. Без жилья, работы, медицинской, психологической и социальной помощи рецидив становится не только личной трагедией, но и общественной проблемой", — считает Ольга Филиппова.

Социально незащищенные люди становятся наиболее уязвимой категорией для вербовки на военную службу по контракту, указала правозащитница. "Для человека, у которого нет жилья, стабильного дохода и перспектив, предложение выйти на свободу ценой участия в боевых действиях может восприниматься как единственный шанс, - подчеркнула Филиппова.