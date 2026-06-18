×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:38, 18 июня 2026

Два пляжа в Темрюкском районе получили разрешение открыться

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два пляжа поселка Веселовка получили экспертное заключение Роспотребнадзора - это Центральный пляж поселка и пляж отеля Veselovka Experience.

Как писал "Кавказский узел", в феврале на пляже поселка Веселовка были  зафиксированы выбросы мазута, но это старый мазут, который лежал на дне, заявил оперштаб. Наиболее масштабные выбросы на Бугазской косе, отметили волонтеры.

Два пляжа поселка Веселовка получили экспертное заключение Роспотребнадзора о пригодности водного объекта. Центральный пляж поселка и пляж отеля Veselovka Experience прошли испытания, они безопасны и допустимы для использования, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в MAX-канале.

По его словам, еще два пляжа черноморского побережья находятся на стадии получения разрешительных документов.

Информацию об открытии своего пляжа подтвердил и Telegram-канал отеля Veselovka Experience. "После долгих ожиданий мы получили официальное разрешение", - говорится в сообщении.

"Вот совсем недавно там выгребали тонны пальмового масла и прям все ок?" - поинтересовалась Юлия В в Telegram-чате "Разлив на связи".

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфины" еще в конце февраля сообщили, что в поселке Волна берег загрязнен выбросами пальмового масла. В конце мая на пляже в поселке Волна были обнаружены также свежие выбросы мазута: за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси. Локальные выбросы мазута на побережье в Темрюкском районе оперативно ликвидируются волонтерами, но большие объемы попавшего в море пальмового масла вместе с нефтепродуктами создают токсичную смесь, которая серьезно угрожает экологии.  Власти Темрюкского района скрывали попадание 4 тысяч тонн пальмового масла в Чёрное море.

В Анапе курортный сезон открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
21:17, 17 июня 2026
Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян прекратил голодовку
20:00, 17 июня 2026
Суд взыскал с бывшего министра Карачаево-Черкесии более трех миллионов рублей
18:17, 17 июня 2026
ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна
17:29, 17 июня 2026
Дело о крушении вертолета в Дагестане дошло до суда
16:39, 17 июня 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
15:00, 17 июня 2026
Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части и торговлю наркотиками
Все события дня
Новости
Cудья берет взятку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:38, 18 июня 2026
Судья из Краснодара заподозрена в получении вознаграждения от застройщика
Валентина Шостак. Фото предоставлено Валентиной Шостак
08:42, 18 июня 2026
Верховный суд утвердил штраф бывшему кандидату в депутаты Валентине Шостак 
Мешки с мазутом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:57, 17 июня 2026
Комментаторы в Telegram усомнились в готовности властей продолжать уборку пляжей Туапсе
Компенсация и БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:49, 17 июня 2026
Пользователей соцсетей удивила сумма выплат после атаки БПЛА в Краснодаре
Сотрудники ФСБ. Фото: ЦОС ФСБ РФ
13:08, 17 июня 2026
ФСБ рапортовала о предотвращении терактов в Адыгее и на Кубани
Персоналии
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Юрий Слюсарь Фото https://t.me/uac_ru/2262
14:30, 17 июня 2026
Слюсарь Юрий Борисович
Роберт Кочерян. Скриншот https://robertkocharyan.am/
11:00, 17 июня 2026
Кочарян Роберт
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Арестованные журналисты Abzas Media.Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
18 июня 2026, 02:51
Азербайджанский активист Ахмедов приговорен к длительному сроку

Роберт Кочарян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/robert-kocharyan-ya-ne-finansiroval-dvizhenie-arhiepiskopa-bagrata
17 июня 2026, 18:17
ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна

Роберт Кочарян. Фото: https://www.meydan.tv/
17 июня 2026, 14:07
Пользователи соцсети поспорили об участи Роберта Кочаряна

Иван Таценко и Евгений Самонов в зале суда. Фото: opskuban / T.me
17 июня 2026, 11:10
Суд смягчил наказание Евгению Самонову

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше