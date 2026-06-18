Два пляжа в Темрюкском районе получили разрешение открыться

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Два пляжа поселка Веселовка получили экспертное заключение Роспотребнадзора - это Центральный пляж поселка и пляж отеля Veselovka Experience.

Как писал "Кавказский узел", в феврале на пляже поселка Веселовка были зафиксированы выбросы мазута, но это старый мазут, который лежал на дне, заявил оперштаб. Наиболее масштабные выбросы на Бугазской косе, отметили волонтеры.

Два пляжа поселка Веселовка получили экспертное заключение Роспотребнадзора о пригодности водного объекта. Центральный пляж поселка и пляж отеля Veselovka Experience прошли испытания, они безопасны и допустимы для использования, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в MAX-канале.

По его словам, еще два пляжа черноморского побережья находятся на стадии получения разрешительных документов.

Информацию об открытии своего пляжа подтвердил и Telegram-канал отеля Veselovka Experience. "После долгих ожиданий мы получили официальное разрешение", - говорится в сообщении.

"Вот совсем недавно там выгребали тонны пальмового масла и прям все ок?" - поинтересовалась Юлия В в Telegram-чате "Разлив на связи".

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфины" еще в конце февраля сообщили, что в поселке Волна берег загрязнен выбросами пальмового масла. В конце мая на пляже в поселке Волна были обнаружены также свежие выбросы мазута: за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси. Локальные выбросы мазута на побережье в Темрюкском районе оперативно ликвидируются волонтерами, но большие объемы попавшего в море пальмового масла вместе с нефтепродуктами создают токсичную смесь, которая серьезно угрожает экологии. Власти Темрюкского района скрывали попадание 4 тысяч тонн пальмового масла в Чёрное море.

В Анапе курортный сезон открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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