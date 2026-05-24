Более 200 мешков с мазутом собрали за день волонтеры в поселке Волна

Свежие выбросы мазута обнаружены на пляже в поселке Волна, за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси.

Как писал "Кавказский узел", активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии. Федеральное управление Роспотребнадзора назвало ответ регионального управления некорректным, сообщив, что запретов на публикацию таких данных нет. Тем не менее, официальные отчеты о состоянии воды и песка не публикуются.

О выбросах на пляже поселка Волна в Темрюкском районе сообщил 23 мая эколог Жора Каваносян в своем Telegram-канале.

"Выбросы нефтепродуктов в поселке Волна. Мелкая фракция. Много", - написал он.

"Много - это 4 километра", - сообщил штаб "Добровольцы ССЛ".

Свежий выброс мазута был зафиксирован по кромке прибоя на протяжении всего пляжа на Махлаевском спуске от камней до глиняного оползня, уточнил штаб "Дельфины".

"Мелкие, но многочисленные мазутные «плюшки» море вынесло на берег", - пишут волонтеры.

На помощь в уборке пляжа им пришли два сотрудника "Кубань СПАС" и местная жительница. В итоге за день удалось собрать 201 мешок песчано-мазутной смеси. Волонтеры отчитались том, что пляж очищен.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".