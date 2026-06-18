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14:11, 18 июня 2026

Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Селедцов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум  953 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел",  к 15 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 952 бойцов из Ставропольского края.

Олег Селедцов из станицы Зольской убит в военной операции на Украине, сообщила в  своем Telegram-канале администрация Кировского муниципального округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 953 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти бойца из Кировского округа стало известно 4 мая, администрация округа сообщила, что в военной операции убит Сергей Былинкин.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
08:54 14.06.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250
Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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