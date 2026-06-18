Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО
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Олег Селедцов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 953 бойца из Ставропольского края.
Как писал "Кавказский узел", к 15 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 952 бойцов из Ставропольского края.
Олег Селедцов из станицы Зольской убит в военной операции на Украине, сообщила в своем Telegram-канале администрация Кировского муниципального округа.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 953 бойцов со Ставрополья.
Ранее о смерти бойца из Кировского округа стало известно 4 мая, администрация округа сообщила, что в военной операции убит Сергей Былинкин.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.
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