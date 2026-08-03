ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в Пятигорске
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Силовики отчиталсь о задержании выходца из Центральной Азии, который планировал подорвать здание прокуратуры в Пятигорске, а затем выехать в Сирию и примкнуть к боевикам.
По версии ФСБ, выходец из одной из стран Центрально-Азиатского региона, 2001 года рождения, планировал совершить дистанционный подрыв здания прокуратуры в Пятигорске. Подозреваемый является сторонником запрещенной в России международной террористической организации, он действовал по указке куратора, находящегося в Сирии.
"В этих целях провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ФСБ.
Силовики задержали подозреваемого, во время обыска у него были изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, в том числе химические вещества и поражающие элементы. Управление ФСБ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело о подготовке теракта, сказано в сообщении.
"Кавказский узел" также писал, что 29 мая ФСБ рапортовала о задержании в Новороссийске мужчины, который собрал взрывное устройство и готовился к подрыву железнодорожных путей.
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