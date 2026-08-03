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11:56, 3 августа 2026

Жители Чечни указали чиновникам на высокие цены на горючее

Заправка в Чечне. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Чечне литр АИ-95 стоит до 119 рублей, а литр АИ-92 – до 104 рублей, указали местные жители, комментируя в соцсети отчет властей об отсутствии в республике дефицита горючего. Они потребовали объяснить рост стоимости топлива и провести проверки АЗС.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа власти Чечни сообщили, что в республике нет дефицита топлива, а бензин и дизель имеются в достаточном объеме на всех АЗС. По данным министерства промышленности, торговли, топлива и энергетики республики, сведения об остатках и поставках обновляются постоянно, что позволяет обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей. Исполняющий обязанности главы ведомства Илес Масаев заявил, что ситуация на каждой заправке контролируется ежедневно, и призвал не верить распространяемым в соцсетях слухам о перебоях.

Отчет властей Чечни об отсутствии в республике дефицита топлива был размещен 2 августа в Instagram*-паблике grozny_inform. На 11.50 мск 3 августа эта публикация набрала 180 отметок "Нравится" и 20 комментариев.

Среди комментаторов основной темой обсуждения стали высокие цены на топливо в республике при заявленном отсутствии дефицита. Пользователи попросили власти Чечни объяснить причины подорожания.

"Раз нет дефицита, какова причина такого роста стоимости наравне с регионами, где есть дефицит? Все топливо подорожало в два раза", – написал пользователь black_phanter95.

Комментарии пользователей https://www.instagram.com/p/DbhxUVosH2l/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России"Почему тогда такие цены?" – спросил пользователь jonspeak210.

"А про цены почему молчите?" – задался вопросом t_u_r_p_a_l_a_l_i_9_5.

Комментаторы привели данные о стоимости бензина на отдельных заправках. По их словам, цена АИ-95 достигла 109–119 рублей за литр, а АИ-92 – 104 рублей.

"АИ-95 – 119 рублей, АИ-92 – 104 рубля", – написала radaa_taeva.

"АИ-95 сегодня на Shell Oil – 109 рублей, и не факт, что доливают как надо", – заявил пользователь dilyafly.

Участники обсуждения также призвали проверить работу заправок и снизить стоимость топлива. Одна из пользовательниц сообщила, что обе заправки "Роснефти" в Грозном закрыты.

"У "Роснефти" закрыты обе заправки в Грозном. Свет погашен, въезды загорожены. Единственная заправка, где была адекватная цена на бензин", – указала yuliya_tadeuschevna.

"Цены космические. Вы не смотрите на заправках. Проверку специально сделайте. Там обогащаются, и на газе в том числе", – заявил пользователь musia6564.

"Снизьте цены. Это уже невозможно", – потребовал пользователь tapchirdig.

На 11.50 мск на сайте министерства промышленности, торговли, топлива и энергетики Чечни нет комментариев относительно жалоб местных жителей на высокие цены на горючее.

Напомним, в Чечне на фоне топливного кризиса увеличился спрос на установку газобаллонного оборудования, по словам местных жителей, стоимость работ по его установки в автосервисах доходит до 120 тысяч рублей, а на отдельные автомобили – до 150 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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