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18:00, 2 августа 2026

Власти Чечни отчитались об отсутствии дефицита топлива

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бензин и дизельное топливо в Чечне имеются в достаточном объёме, с запасом, на всех автозаправочных станциях, заявило министерство промышленности, торговли, топлива и энергетики Чечни. 

Как писал "Кавказский узел", с конца июня в Чечне наблюдаются перебои с продажей бензина. Автовладельцы сообщали о многочасовых очередях на автозаправочных станциях и ограничениях на отпуск топлива. Жители республики связывали происходящее с усилением контроля за продажей бензина, однако официальные власти причины дефицита подробно не объясняли. На частных АЗС цены на бензин выросли до 190 рублей. На многих АЗС в Чечне доступны разные виды топлива без долгих очередей, но все еще действует жесткий лимит в 20 литров. Цена бензина на частных заправках регулярно повышается, а его качество вызывает сомнения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" водители.

На заправках "Роснефти" в Чечне бензин стоит намного дешевле, чем на частных: 73 рубля за литр АИ-95 против 190 у частников. "Но этих АЗС в Чечне раз-два и обчелся, плюс там выстраиваются огромные очереди. Знакомый поехал на автозаправку "Роснефти", хотел купить бензин для газонокосилки. Добросовестно отстоял очередь, а ему отказались залить 5 литров в бачок. Мол, заправляем только машины, и не больше 20 литров на авто. Такие вот неписаные правила, оказывается, действуют”, - написал 16 июля читатель "Кавказского узла" с ником enrique под материалом о ситуации с топливом. 

В Чеченской Республике нет дефицита топлива, сообщило министерство промышленности, торговли, топлива и энергетики ЧР. 

"Бензин и дизельное топливо в регионе имеются в достаточном объёме, с запасом, на всех автозаправочных станциях", - приводит сообщение ведомства "Чечня сегодня".

Отмечается, что данные об остатках и поставках топлива обновляются постоянно. Это позволяет своевременно реагировать на любые изменения и обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей.

"В республике сформирован необходимый запас бензина и дизельного топлива, перебоев с поставками нет. Мы контролируем ситуацию на каждой заправке в ежедневном режиме. Оснований для беспокойства нет, а распространяемым в сети слухам верить не стоит", - заявил и.о. министра промышленности, торговли, топлива и энергетики Чеченской Республики Илес Масаев.

Напомним, на фоне перебоев с продажей бензина в Чечне вырос спрос на установку газобаллонного оборудования, по словам местных жителей, стоимость установки комплекта ГБО доходит до 70-120 тысяч рублей, а на отдельные автомобили - до 150 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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