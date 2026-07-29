Три бойца со Ставрополья убиты в зоне СВО

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Рамазан Ацциев, Виктор Сычёв и Кирилл Пасюк убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 969 бойцов со Ставрополья.

Рамазан Ацциев, Виктор Сычёв и Кирилл Пасюк убиты в военной операции, сообщил глава Александровского круга Ставропольского края Александр Щекин 27 июля, отчитываясь о передаче родным бойцов посмертных наград.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 969 бойцов из Ставропольского края.