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Кавказский узел

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16:10, 29 июля 2026

Три бойца со Ставрополья убиты в зоне СВО

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Ацциев, Виктор  Сычёв и  Кирилл Пасюк убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как  минимум 969 бойцов со Ставрополья.

Рамазан Ацциев, Виктор  Сычёв и  Кирилл Пасюк убиты в военной операции, сообщил глава Александровского круга Ставропольского края Александр Щекин 27 июля, отчитываясь о передаче родным бойцов посмертных наград.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 969 бойцов из Ставропольского края.

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Автор: "Кавказский узел"

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