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Кавказский узел

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13:09, 29 июля 2026

Собчак потребовала реакции Меняйло на деятельность "Кавказский общины"

Ксения Собчак. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DbWKG3str2d/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ксения Собчак записала видеообращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло, в котором потребовала отреагировать на призывы участников "Кавказской общины" к насилию над женщинами и расследовать ее деятельность.

По словам Ксении Собчак, члены группировки "Кавказская община" призывают к насилию над женщинами в Северной Осетии, в связи с чем она направила главе республики Сергею Меняйло официальное обращение.

"На днях один из ее членов объявил личную вендету девушке, чей образ он посчитал слишком откровенным, а ее справедливый ответный гнев поводом призывать к насилию над ней и ее родственниками", – сказала Собчак на видео, опубликованном 28 июля в ее телеграм-канале "Кровавая барыня".

Она отметила, что увидела в сети множество комментариев от жителей Северной Осетии, некоторые из которых заявили о готовности разбираться с женщинами "по законам чести". Собчак потребовала, чтобы глава республики отреагировал на ситуацию. "Да, у вас есть свои традиции, но, кажется, призывы лишать здоровья и жизни женщин – это не то, на что вот вы, как глава, должны закрывать глаза", – отметила Собчак.

Также она потребовала от Сергея Меняйло пояснений о том, как он относится к "Кавказской общине". "Сергей Иванович, выскажитесь открыто как глава своего региона: вы поддерживаете такое отношение к женщинам или осуждаете? Как вы относитесь к этой общине? Не считаете ли важным расследовать ее деятельность?" – написала Собчак в сопроводительном тексте к своему видеообращению.

Она потребовала заблокировать телеграм-канал "Кавказская община" за разжигание межнациональной и половой вражды.

По состоянию на 13.00 мск 29 июля телеграм-канал "Кавказская община" остается функционирующим, на него подписаны 1748 пользователей. Последний пост опубликован сегодня в 12.44 мск. На видео показана девушка, внешне похожая на Ксению Собчак, ее за руки и ноги несут несколько мужчин. Далее она показана сидящей за столом и говорящей бессвязно. Затем она показана лежащей на кровати в бессознательном состоянии. "Ксения Собчак учит морали и поведению", – сказано в описании видео.

В предыдущей публикации содержится ответ Ксении Собчак. Автор поста призвал главу Северной Осетии принять закон, который бы регламентировал правила поведения, а также предусматривал штрафы для тех людей, которые ведут себя деструктивно и вульгарно.

На 13.00 мск на сайте главы Северной Осетии, а также на странице в соцсети "ВКонтакте" и в телеграм-канале Сергея Меняйло нет комментариев относительно видеообращения Ксении Собчак.

"Кавказский узел" также писал, что 30 октября 2024 года дагестанский блогер и боец Гаджи Ханмагомедов сообщил в соцсети о своем задержании после того, как опубликовал видео с предложением создать "Кавказскую общину".

При этом ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что вследствие самоустранения государства от регулирования межнациональных отношений, российские мусульмане стали часто подвергаться притеснениям со стороны националистического движения "Русская община".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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