Арестован третий подозреваемый по делу о нападении на силовиков в Иловле

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Иловлинский районный суд арестовал до 10 декабря третьего подозреваемого в нападении на силовиков в Иловле, который скрывался после инцидента.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с соседями - цыганской семьей. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 14 августа главы цыганских семей Иловли после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности волгоградских властей предотвратить межэтнические конфликты. 10 октября в Иловле зафиксирован случай нападения на полицейских, отчитались силовики, позднее они сообщили об аресте двух подозреваемых. Межэтническая напряженность в поселке сохраняется, местные власти не принимают мер, а силовики потребовали не публиковать видео конфликта в соцсетях, заявили местные жители.

Житель Иловли по фамилии Белашов арестован по делу о нападении на полицейских, сообщила сегодня пресс-служба судов Волгоградской области.

"11 октября 2024 года Белашову П.Н. и Белашову Р.А., была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Белашов Р.Р., являясь третьим фигурантом по уголовному делу, скрылся и был задержан 15 октября 2024 года. В суде подозреваемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и просили применить домашний арест. Постановлением Иловлинского районного суда Волгоградской области Белашову Р.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря 2024 года", - указано в сообщении в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Ранее извинения за инцидент с нападением на дом многодетной семьи Зазулиных приносили представители цыганской общины, в частности, Василий Белашов.

На сайте "Добро.ру" Михаил Зазулин указан как организатор проекта "Русская община Иловля". Целью проекта названо "объединение русских людей для взаимопомощи друг другу, гуманитарная помощь на СВО и их семьям".

О ходе реализации проекта Михаил Зазулин 14 июля публиковал отчет в Telegram-канале "Русская община Волгоград", сообщая о гуманитарной помощи "из бытовых и строительных материалов" бойцу из Серафимовича.

После нападения на дом Зазулина в Telegram-канале "Русская община Волгоград" появилось несколько публикаций по этому поводу. Так, 8 августа был опубликован рассказ Михаила Зазулина, и сообщалось, что " дело на контроль взяла #русская_община".

10 августа было опубликовано обращение участника военной операции на Украине родом из Волгоградской области Александра, который призвал " всех людей, которые угрожают семье Зазулина расправой, остановиться". Вместе с тем он отметил, что "если будет необходимо, я и многие ребята, которые приходят с СВО, они станут на защиту".

Последняя публикация по по поводу данного конфликта датирована 11 августа - в ней опубликовано видеообращение Зазулина к президенту России и главе Следкома, а также содержится призыв помочь с распространением этого видео.

Притеснениям со стороны националистического движения "Русская община" зачастую подвергаются российские мусульмане из-за религиозной одежды или формы бороды. Это стало следствием самоустранения государства от регулирования межнациональных отношений, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним также, что силовики потребовали от Ираиды Ковалевой подписать официальное предостережение после того, как она раскритиковала главу Иловлинского района за недостаточную работу по профилактике межэтнических конфликтов. Ковалева передала полиции документы с просьбой проверить деятельность чиновников.

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