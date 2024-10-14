Два человека арестованы по делу о нападении на полицейских в Иловле

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Суд заключил под стражу двоих жителей Иловлинского района Волгоградской области, подозреваемых в применении насилия к сотруднику полиции 10 октября.

Как информировал "Кавказский узел", 10 октября в поселке Иловля Волгоградской области было совершено нападение на сотрудников ДПС. Местные жители заявили, что межэтническая напряженность в поселке сохраняется, местные власти не принимают мер, а силовики потребовали не публиковать видео конфликта в соцсетях. Расследования инцидента взял под контроль председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Ранее жители Иловля заявили, что конфликты с членами цыганской общины не носят системного характера. Недопонимание связано с приходом новых "агрессивно настроенных семей" и плохой работой властей по организации диалога между местными жителями и национальными диаспорами, пояснили они.

Сегодня постановлениями Иловлинского районного суда двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 10 декабря.

Согласно версии следствия, 10 октября инспекторы ДПС во время патрулирования улицы в районном поселке Иловля остановили автомобиль, которым управлял мужчина с явными признаками опьянения.

"Во время составления административного материала, водитель и двое его родственников, вышедших из дома, начали вести себя агрессивно, поскольку были не согласны с законными действиями сотрудников полиции. В ходе конфликта, спровоцированного фигурантами, сотрудник полиции получил телесные повреждения", - говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Напомним, что предыдущее нападение на полицейского произошло в Иловле более двух месяцев назад. По версии следствия, в ночь на 8 августа местная жительница вызвала полицию, поскольку в калитку ее дома стучался неизвестный. Этот человек напал на прибывшего на место участкового, когда тот попытался посадить его в полицейскую машину. Он схватил его за рубашку, повалил на землю и нанес телесные повреждения. На помощь коллеге пришел другой силовик – водитель полицейской машины. Он оттащил нетрезвого местного жителя от участкового. Однако тот схватил его за погон, оторвал его, а после этого скрылся с места происшествия. Напавший был найден спустя сутки.

9 августа житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал в соцсетях видеообращение к президенту России и председателю Следкома, в котором рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с цыганской семьей, поселившейся в соседнем доме. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его дом. 14 августа главы цыганских семей в Иловле после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности властей предотвратить межэтнические конфликты.

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