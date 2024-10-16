Активистка из Иловли получила предостережение после критики властей

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Силовики потребовали от Ираиды Ковалевой подписать официальное предостережение после того, как она раскритиковала главу Иловлинского района за недостаточную работу по профилактике межэтнических конфликтов. Ковалева передала полиции документы с просьбой проверить деятельность чиновников.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с соседней цыганской семьей. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 14 августа главы цыганских семей Иловли, после встречи с властями и силовиками, принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности волгоградских властей предотвратить межэтнические конфликты. . 10 октября в Иловле зафиксирован случай нападения на полицейских, отчитались силовики, позднее они сообщили об аресте двух подозреваемых. Межэтническая напряженность в поселке сохраняется, местные власти не принимают мер, а силовики потребовали не публиковать видео конфликта в соцсетях, заявили местные жители.

Бывшая заместитель председателя районной думы Иловлинского района Ираида Ковалева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что она является давним критиком районных властей. После того, как Ковалева в социальных сетях раскритиковала плохую работу главы районной администрации Ивана Геля по профилактике конфликтов местных жителей с цыганской общиной, в дом к женщине явились участковый и двое полицейских из областного ГУВД.

Ковалева предоставила копию Официального предостережения "О недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений...", которую женщина подписала по просьбе сотрудников отдела МВД по Иловлинскому району. Причину, почему она поставила свою подпись, Ковалева назвать не смогла. "Растерялась", - пояснила она.

В предостережении сообщается, что полиция располагает сведениями "о возможных намерениях" Ковалевой "осуществить нарушение установленного порядка, организацию или проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия … а также действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, языка … совершенные публично или с использованием СМИ, социальных сетей, мессенджеров и т. д". Указанные действия, утверждается в предостережении, создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьями 20.2 КоАП РФ и 222 УК РФ. Полиция официально предостерегает Ковалеву о том, что она может быть привлечена к административной или уголовной ответственности, говорится в документе.

Ковалева рассказала, что получила копию официального предостережения у заместителя начальника полиции.

Ираида Ковалева рассказала, что была удивлена таким вниманием полиции к ее персоне. Она никаких противоправных действий не совершала и не планировала преступить закон. Женщина отметила, что во время разговора полицейские называли ее влиятельным в районе человеком.

"И что, влиятельным и уважаемым людям теперь нельзя обоснованно критиковать районную власть? Очень странно и непонятно", - сказала Ковалева.

Она также рассказала, что передала в ходе встречи с представителем полиции ему для проверки реестр объектов муниципальной собственности по состоянию на 30 июня 2024 года, в котором есть признаки коррупции, которые никто не расследует. "Заместитель уверил, что передаст документ тому, кто этими вопросами занимается", - сказала корреспонденту Ираида Ковалева.

Ковалева также рассказала, что в селе Лог строилась поликлиника на 150 посещений. В это двухэтажное здание, по словам активистки, были вложены миллионы бюджетных рублей. Поликлиника была почти готова к вводу в эксплуатацию, но во время проверки госконтроля было выявлено нецелевое использование средств и стройку прекратили. "И вот за несколько лет от поликлиники остались одни стены. Есть нарушения, также подтвержденные документами, и по земельным вопросам. У меня много вопросов к главе района. Должны эти вопросы возникнуть и у следователей", - сообщила Ираида Николаевна.

Эксперт в области международного права, доктор юридических наук Роман Мельниченко, познакомившись с копией предостережения, пояснил корреспонденту, что российское законодательство содержит такую форму управления, как "Объявление официального предостережения (предостережения)". Правовед объяснил идею функционирования подобной формы.

«На первом этапе работники полиции обнаруживают в действии гражданина какое-либо действие, которое хотя и не является противоправным, но уже очень к нему приближается. На втором этапе составляется само Предостережение, в котором указывается, какое именно действие попало под подозрение. На третьем этапе происходит "беседа с вручением", в ходе которой полицейские "прощупывают" адресата Предостережения на предмет того, что он намерен делать, одновременно воздействуя на него угрозой уголовного или административного преследования и объясняя (что самое полезное для адресата), чем именно недовольно их начальство в действиях адресата вручения», - сказал Роман Мельниченко.

Юрист сообщил две «хороших новости» для граждан, подписавших подобные предостережения. Так, вручение предостережения говорит о том что, последнее вручается: "при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной ответственности".

"То есть на данный момент то, что он делал, не является противоправным", - заметил Мельниченко.

Вторая «хорошая новость» заключается в том, что теперь адресат может подкорректировать своё поведение «в том ключе, чтобы добиться тех целей, которые он перед собой ставит, но не нарушать при этом закон в интерпретации государственных служащих». "Официальное предостережение можно обжаловать, но в этом мало смысла, так как само по себе оно никаких юридических последствий, в том числе умаления прав и свобод гражданина, за собой не несёт", - сказал Роман Мельниченко.

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