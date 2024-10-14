Аналитики указали на притеснения выходцев с Кавказа "Русской общиной"

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Российские мусульмане подвергаются притеснениям со стороны националистического движения "Русская община" из-за религиозной одежды или формы бороды. Это стало следствием самоустранения государства от регулирования межнациональных отношений, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев записал видеообращение к руководству МВД, прокуратуры и Следкома, в котором потребовал проверить законность деятельности националистического движения "Русская община". Координатор движения Андрей Афанасьев заявил, что организация готова к любым проверкам, поскольку активно сотрудничает с силовиками.

Эксперт Исследовательского центра "Сова" (ранее - региональная общественная организация Информационно-аналитический центр «Сова», признана иностранным агентом и в 2023 году ликвидирован, - прим. "Кавказского узла") Вера Альперович сообщила, что представители "Русской общины" на словах заявляют, что не имеют ничего против граждан России других национальностей.

"Но это теоретически. Они подчёркивают, что не имеют претензий, готовы взаимодействовать с народами, населяющими Россию. Вопросов к чеченцам, ингушам, дагестанцам и другим гражданам РФ у них вроде как нет", - отметила она.

При этом они заявляют, что вся деятельность направлена против мигрантов, добавила она. "Так, когда был скандал с предполагаемым строительством мечети в московском районе Косино, "Русская община" заявляла, что, мол, российским мусульманам - от татар до чеченцев - есть где молиться, а эта мечеть делается якобы для "злых мигрантов", - сказала Альперович.

В апреле 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя массовые протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. После встречи с Путиным Кадыров заявил, что мечеть появится в Москве на улице Ахмата Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

Но на практике, по её мнению, притеснениям "Русской общины" повергаются и граждане России мусульманского вероисповедания, и в частности, выходцы с Северного Кавказа.

"Если какие-то элементы одежды или форма бороды указывают, по мнению участников "Русской общины", на то, что это мусульманин или женщина, покрытая платком, то это вызывает их реакцию вне зависимости от того, какой у человека паспорт. Это гражданин, например, Таджикистана или российский гражданин — дагестанец. Поэтому на практике инциденты есть", — пояснила Альперович.

Хотя "Русская община" и заявляет, что они не делают различия между гражданами России, но случаев, чтобы она встала, к примеру, на сторону чеченца в каком-то инциденте, не припомню

У "Русской общины" в интернете и в реальности продолжается больше месяца конфликт с российскими мусульманами, отметила также она.

"Видимо, "Русская община" их сильно утомила. Накопилась какая-то критическая масса недовольства. И мусульманские блогеры даже создали в противовес организацию. Ещё летом начался конфликт с русским парнем, блогером из Краснодара, который принял ислам (Мансур (Борис) Гнеев, - прим. "Кавказского узла"). Он записывал ролики про отношения русских с адыгами. Участники "Русской общины" были недовольны и заявились к нему. И вокруг этого парня ещё несколько блогеров объединились в защиту его. Они просили провести ряд проверок по поводу действий и заявлений "Русской общины". Ролики против неё распространялись. Но в итоге на этого блогера дело возбудили", - рассказала Альперович.

Исламский блогер из Усть-Лабинска Мансур Гнеев оштрафован на 15 тысяч рублей и арестован на две недели за разжигание ненависти и вражды и неповиновение полиции. Он заявил, что на своем канале неудачно высказался в адрес христианства и принадлежности адыгских земель, и принес извинения. Ранее он публиковал на своем YouTube-канале он публиковал обращение к координатору "Русской общины" Андрею Ткачуку.

Альперович считает, что далеко не всегда "Русская община" действует в рамках правового поля. "Хотя "Русская община" и заявляет, что они не делают различия между гражданами России, но случаев, чтобы она встала, к примеру, на сторону чеченца в каком-то инциденте, не припомню", - сказала Альперович.

Государство устранилось от регулирования межнациональных отношений

В России нет системной дискриминации кавказцев, но есть определенные трудности в этом вопросе, уверен журналист и политик Максим Шевченко. "Есть попытка урегулирования нерегулируемого вообще социального пространства. Государство устранилось от регулирования межнациональных отношений. Государство устранилось от социальной политики, выдавая за неё какие-нибудь индивидуальные подачки. И поэтому возникают разного рода девиации. В большей степени в информационном пространстве. Я не уверен, что "Русская община" так широко действует в реальности. Думаю, действует в основном в интернете, но, безусловно, возбуждая умы и стравливая народы нашей страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист считает, что "Русской общине" нужно публично "объясниться". "Если эти люди хотят на самом деле представлять интересы русского народа, им надо выйти из тени. Пусть расскажут, кто они такие, вступят в дискуссию с представителями других народов. Возможно, заключат с ними соглашения. Но пока они воспринимаются как инструмент конфронтации, а не как инструмент защиты русских", - сказал Шевченко.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* оценила "Русскую общину" как несозидательную силу.

"У них как в песне Высоцкого про джинна: кроме мордобития — никаких чудес. Я вообще не понимаю, как представители государствообразующего народа могут создавать столь узкую организацию. Это более характерно как раз для представителей диаспоры. А с криминалом должны бороться правоохранительные органы", - считает она.

По словам правозащитницы, с учетом установок "Русской общины" стать объектом их действий вполне могут и выходцы с Северного Кавказа. "Они же чисто физиогномически определяют к кому приставать и с кем разбираться", - отметила Ганнушкина*.

"Кавказский узел" также писал, что члены националистического движения "Русская община" неоднократно проводили акции в регионах юга России. В частности, в конце июля около 60 человек из числа членов националистических движений провели в Кореновске шествие после того, как один из местных жителей пострадал в драке с участием курдов. Источники сообщали, что в шествии приняли участие члены "Русской общины".

Представители националистических движений проявляют полную лояльность властям и стремятся к сотрудничеству с силовыми структурами, но громкие скандалы, такие как марш в Кореновске и интернациональность полиции на юге России, мешают этим планам. При этом рост ксенофобии в обществе связан с высказываниями официальных лиц и антимигрантской риторикой, отметили 30 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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