Аналитики назвали факторы роста национализма на юге России

30 июля 2024, 00:28

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Представители националистических движений проявляют полную лояльность властям и стремятся к сотрудничеству с силовыми структурами, но громкие скандалы, такие как марш в Кореновске и интернациональность полиции на юге России, мешают этим планам. При этом рост ксенофобии в обществе связан с высказываниями официальных лиц и антимигрантской риторикой, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", около 60 человек из числа членов националистических движений провели в Кореновске шествие после того, как один из местных жителей пострадал в драке с участием курдов. Источники сообщали, что в шествии приняли участие члены националистически движений "Русская община" и "Северный человек". По данным МВД, зачинщик конфликта арестован на пять суток за хулиганство, в отношении него возбуждено уголовное дело за применение насилия к полицейскому.

За последние 10 лет Исследовательский центр "Сова"* не зафиксировал ни одного случая шествия националистов подобного тому, что прошёл в Кореновске, заявила эксперт центра Вера Альперович. "Ведь подобный марш — это несогласованное уличное выступление, на которое у наших властей аллергия. После ковида митинговая активность вообще сошла почти на нет, кроме каких-то официальных мероприятий. Поэтому массовый выход на улицу после инцидента - это нехарактерно в настоящее ни для России вообще, ни для Краснодарского края", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт напомнила, что подобные события с оттенком русского национализма стали происходить в РФ после конфликта в Кондопоге. "Было несколько случаев, когда происходит бытовой конфликт в котором участвуют с одной стороны местные жители, а с другой как бы не местные (хотя среди них могут быть люди, родившиеся уже в этом регионе). И конфликт раздувается националистическими организациями до уровня межэтнического противостояния и националисты подбивают к выходу жителей на акцию. Это можно назвать кондопожский сценарий", - указала Альперович.

В конце августа 2006 года в Кондопоге произошли массовые беспорядки. Причиной стала драка между местными жителями и выходцами с Кавказа, в ходе которой погибли два человека.

По мнению Альперович, шествие в Кореновске во много обусловлено ростом ксенофобии в российском обществе. "Нарастает антимигрантская риторика не только у националистических организаций, но и у вполне официальных лиц. Вероятно, таких явлений будет всё больше", - полагает она.

Руководство движения «Русская община» «открестилось» от марша в Кореновске, добавила Альперович. "Они заявили, что этого не проводили, к организации марша не причастны. Сам конфликт никак не комментируют. При том, что любой конфликт, который тянет на межэтнический, "Русская община" обсуждает всегда. Но не в этом случае. Но, конечно, сторонники "Русской общины" участвовали марше в Кореновске", - отметила Альперович.

По её словам, “Русская община" и "Северный человек" - сравнительно новые организации. Появились они в 20-е годы. Обе организации по всему набору идей — русские националисты. Кроме того, что в отличие от предыдущих националистических организаций эти организации чётко ориентированы на сотрудничество с властями. Их задача — максимально инкорпорироваться в правоохранительную систему. Они создают всякие дружины и очень хотят вместе с сотрудниками полиции "осуществлять охрану правопорядка". Противники "Русской общины" и "Северного человека" из числа националистов обвиняют их в том что они созданы «сверху» для того, чтобы привлечь к себе националистически настроенных россиян, сделав их частью системы", - пояснила Альперович.

Она отметила также, что оба эти движения крайне лояльны властям и подчеркивают, что помогают во всём, в том числе в СВО. "Сами организации стараются проводить санкционированные мероприятия немитингового характера, за одним исключением. Исключением являются митинги против сооружения мечети, в частности в Косино, где акция была не согласована, но набрали много людей на неё", -подчеркнула Альперович.

В апреле 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя массовые протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. После встречи с Путиным Кадыров заявил, что мечеть появится в Москве на улице Ахмата Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

Альперович отметила, что как правило, оба движения "организуют какие-нибудь общественные работы, забеги, досуговые мероприятия". "Наряду с этим, они организуют спортивные секции для людей, разделяющих их идеи. Или, у "Северного человека" есть мероприятие "Северная трибуна". Они приезжают на какие-то соревнования, скажем, по единоборствам и «болеют» за русского против кавказца с криками "Русские, вперед!". Они также предлагают свои "услуги" в случае конфликтных ситуаций. Если кто-то попал в аварию, а в другой машине неславяне, предлагается вызвать их и они, человек 10 и более крепких парней, подъезжают и помогают "разруливать" ситуацию. Или соседи-нерусские кому-то мешают", - рассказала Альперович.

Ростовский политолог Дмитрий Абросимов указал, что "Русская община" привлекает к себе людей среднего возраста, а "Северный человек" формируется на базе молодежи, в основном занимающейся спортом. "В Русской общине - люди пожившие, есть участники чеченских кампаний, на Донбассе, на Украине. Наряду с культурно-досуговыми мероприятиями занимаются реконструкторством. А "Северный человек" - это молодые спортсмены, болельщики", - пояснил он.

Несмотря на показательную лояльность властям в Ростовской области организации эти не пользуются большим успехом и сотрудничество с полицией не получается ввиду её интернациональности, отметил политолог. "Против представителей Русской общины в Батайске, например, массово административные дела возбудили. В начале года из-за их провокационных действий также был скандал в Аксайском районе. Дело в том, что в Ростовской области в полиции служат немало людей "неславянских" национальностей — армяне, азербайджанцы и другие. В отличие от Кубани, где в полиции в основном русские", - подчеркнул Абросимов.

25 апреля сторонники «Русской общины» блокировали школу № 4 в Батайске, по данным организации, к школе приехало около ста человек. Все они хотели пообщаться с подростком, который заявил о желании «поставить русских на колени», а также его родителями и руководством школы, сообщила 26 апреля Lenta.ru.

Помимо этого, по его словам, не всегда общий язык с полицией находят участники СВО. "Среди лидеров организаций есть участники СВО, а у них неоднозначные отношения с полицейскими порой», - указал Абросимов.

Он считает, что публичные мероприятия ксенофобского характера в Ростовской области от "Русской общины" не увенчались успехом. "Была попытка собрать людей на акции из-за инцидента в школе в начале июня. Но полиция сработала, блокировала их. В Краснодарском крае, вероятно, полиция тоже могла бы действовать. Но там всё произошло стихийно и очень быстро. Поэтому не успели", - сказал Абросимов.

Политолог, член объединения "Центр рыночных исследований имени Адама Смита" Сергей Бойко, что русский национализм поддерживается «в самых консервативных формах» государством. "После разгрома в 2012-2014 годах националистических движений власти поддерживают создание новых подконтрольных националистических структур. В этом ряду стоят "Северный Человек", " Русская община". Так "Северный человек" создан в ноябре 2022 года рэпером Мишей Маваши. "Русская община" - это националистические движение с уклоном в православие. В обеих упор на сетевую активность в чатах, вовлечение в совместные тренировки. В "Русской общине" еще упор делается на поддержку православия. Оба движения поддерживают СВО, собирают на помощь ее участникам. Также представители обеих движений участвуют в совместных рейдах с полицией против мигрантов", - рассказал политолог.

В целом обе организации находятся, по всей видимости, на финансировании со стороны государства, считает он. "Такие организации создаются властями для селекции националистически настроенных граждан и взятия их под контроль", - отметил Бойко.

По его мнению, активизация участников движения именно на Кубани связана с особенностями края. "В Краснодарском крае с его сложной многоэтнической структурой, где движения националистические традиционно сильные, плюс свою роль для консолидации именно русского национализма играет казачество. Все это приводит к тому, что драки постоянно то с турками, то с курдами, то с армянами, то еще с кем-нибудь", - пояснил Бойко.

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