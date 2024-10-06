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06:29, 6 октября 2024

Солтаев потребовал от силовиков проверить деятельность "Русской общины"

Мансур Солтаев. Фото со страницы омбудсмена Чечни в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/photos708890451

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев записал видеообращение к руководству МВД, прокуратуры и Следкома, в котором потребовал проверить на законность деятельность националистического движения "Русская община", заявив, что действия его членов привносят раскол в общество.

Видеообращение с просьбой проверить деятельность "Русской общины" омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал в своем телеграм-канале в ночь на 4 октября.

На видео он заявил, что ему поступает множество обращений от выходцев с Северного Кавказа о том, что активизировались националистические движения и организации. "Мне скинули ролик, на котором люди в масках остановили молодежь, требуют документы, блокируют транспорт. Что происходит? Представляются "Русской общиной" – сказал Солтаев.

Лидеры "Русской общины" обвиняют выходцев с Северного Кавказа в преступлениях, в то время как в сравнении с другими регионами уровень преступности на Северном Кавказе значительно ниже. Вне зависимости от происхождения, жители России имеют равные права, а деятельность "Русской общины" привносит раскол в общество, заявил он.

"Я прошу следственные органы, я прошу прокуратуру Российской Федерации, непосредственно органы внутренних дел конкретно заняться и проверить на противозаконные действия данные организации", – сказал Солтаев.

Также он призвал общественные институты, Совет по правам человека при президенте высказаться по данному вопросу.

На 06.25 мск 6 сентября этот пост в телеграм-канале омбудсмена Чечни, на который подписаны 346 пользователей, набрал 528 просмотров и 21 отметку с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

На 06.25 мск 6 сентября на сайтах МВД, Генпрокуратуры и Следкома нет комментариев относительно обращения омбудсмена Чечни.

"Кавказский узел" также писал, что члены националистического движения "Русская община" неоднократно проводили в регионах юга России. В частности, в конце июля около 60 человек из числа членов националистических движений провели в Кореновске шествие после того, как один из местных жителей пострадал в драке с участием курдов. Источники сообщали, что в шествии приняли участие члены "Русской общины".

Представители националистических движений проявляют полную лояльность властям и стремятся к сотрудничеству с силовыми структурами, но громкие скандалы, такие как марш в Кореновске и интернациональность полиции на юге России, мешают этим планам. При этом рост ксенофобии в обществе связан с высказываниями официальных лиц и антимигрантской риторикой, отметили 30 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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