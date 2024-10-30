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18:26, 30 октября 2024

Боец ММА из Дагестана задержан после предложения создать "Кавказскую общину"

Кадр видео Гаджи Ханмагомедова. Скриншот видео от 29 октября 2024 г. https://www.instagram.com/p/DBpEt5zoXfT принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер и боец Гаджи Ханмагомедов сообщил в соцсети о своем задержании после того, как опубликовал видео с предложением создать "Кавказскую общину".

Как писал "Кавказский узел", притеснениям со стороны националистического движения "Русская община" зачастую подвергаются российские мусульмане из-за религиозной одежды или формы бороды. Это стало следствием самоустранения государства от регулирования межнациональных отношений, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Гаджи Ханмагомедов, боец ММА родом из Дагестана и московский блогер, предложил основать "Кавказскую общину".  "Братва, есть идея собрать "Кавказскую общину", где будут дагестанцы, чеченцы, ингуши, все кавказцы. И будем помогать людям, если что вместе закрывать вопросы, если какие-то конфликты – чисто мирным путем разрешать. Есть "Русская община" – вот и "Кавказская община" будет", – опубликовал Telegram-канал Mash Gor видеозапись Гаджи Ханмагомедова.

В сообщении утверждается, что "меньше чем через сутки", Ханмагомедов  сообщил, что находится в одном из отделений полиции Москвы.

"По поводу "Кавказской общины" у правоохранительных органов после этого видео появились ко мне вопросы. Я сам сейчас в одном из отделов. Если все завершится благополучно, дам связь", - говорится в видео, которое опубликовано на странице Ханмагомедова в Instagram* 29 октября.

Страница Ханмагомедова в Instagram*, на которую подписаны 4747 человек, продолжает обновляться, большинство сторис посвящены реакции на его предложение и сообщениям о задержании. При этом в нем не содержится информации, находится ли Ханмагомедов на свободе.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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