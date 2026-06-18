Задержан подозреваемый в убийстве художника Скрепецкого

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Мужчина с паспортом, выданным в Грузии, задержан под Варшавой по делу об убийстве карикатуриста Роберта Кузовкова (Семена Скрепецкого), высмеивавшего в свих работах в том числе семью Кадыровых.

Как писал "Кавказский узел", работы убитого в Польше художника Роберта Кузовкова (Семена Скрепецкого) практически неизвестны в Чечне, но власти республики могли воспринять их как оскорбительные и использовать его убийство как послание другим критикам Кадырова в Европе. Скрепецкий активно рисовал карикатуры на политических деятелей, в том числе Рамзана Кадырова, его сына Адама и командира "Ахмата" Апти Алаудинова. А незадолго до своего убийства, 14 июня, он комментировал в своем Telegram-канале повторное присвоение Адаму Кадырову звания героя Чечни, опубликовав одну из своих картин - на ней отец и сын Кадыровы изображены со свиными пятаками, ушами и копытами. По делу были задержаны двое граждан Беларуси, но их отпустили.

16 июня стало известно, что художник из России Роберт Кузовков, известный под псевдонимом Семен Скрепецкий, который рисовал карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. Смерть художника Роберта Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя убийство автора карикатур на Кадырова. Знакомыехудожника уверены в политическом характере убийства, прокуратура заявила о нескольких версиях, не раскрыв их. Художник жестко высмеивал в своих картинах и публикациях не только власти России, Белоруссии и Чечни, но и Украины, и российскую оппозицию.

Люблинская полиция и Агентство внутренней безопасности (АБВ) задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству россиянина в Бяла-Подляске. Он использует грузинский паспорт. Власти работают над установлением личности преступника, сообщил сегодня на своей странице в X премьер-министр Польши Дональд Туск.