Свидетель опровергла утверждения о нецелевом использовании средств Баширом Сулейманлы

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На судебном процессе по делу главы Института гражданских прав Башира Сулейманлы свидетель Мехрибан Рагимли заявила, что финансирование проектов американского фонда, с которым сотрудничали азербайджанские НПО, осуществлялось на основании договоров об оказании услуг, а сами проекты проходили аудит. По ее словам, утверждения обвинения о неэффективном использовании средств не подтверждаются фактами.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане было возбуждено дело в отношении руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы, активистов Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям "Легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Должностной подлог", предусматривающих наказания до 12 лет лишения свободы. Перед судом они предстанут по отдельности. 9 октября 2025 года суд не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования активиста Башира Сулейманлы или хотя бы переводе его под домашний арест.

31 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу главы Института гражданских прав Башира Сулейманлы в качестве свидетеля были заслушаны показания активистки Мехрибан Рагимли, которая сама является обвиняемой по другому делу и находится под мерой пресечения - "под надзором полиции".

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на заседании активист, Рагимли сообщила, что была представителем американского неправительственного фонда, который до 2013 года в Азербайджане выделял гранты местным НПО. Рагимли напомнила, что после изменений, внесенных в законодательство в 2013 году, ограничивающих деятельность иностранных доноров, фонд прекратил выдачу грантов для организаций в Азербайджане.

Для финансовой поддержки проектов с местными партнерами заключались договоры об оказании услуг. По словам Рагимли, она обращалась в Минюст Азербайджана для регистрации договоров об услугах. Однако из ведомства был дан ответ, что для регистрации договоров об услугах нет необходимости.

"Мехрибан Рагимли обратила внимание суда на то, что у нее на руках есть ответ начальника управления Минюста с его подписью и печатью Минюста. Поэтому, как подчеркнула Рагимли, американский фонд работал с партнерами в Азербайджане на основе договоров об услугах. При этом местные активисты платили с денежного вознаграждения налоги и другие обязательные платежи - взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования", - продолжил источник.

При этом сама Рагимли, по ее словам, выдавала в фонде заключения на проекты гражданского общества. В принятии решений о выделении финансовых средств она не участвовала. По проектам стоимостью до 30 тысяч долларов решение принимало правление регионального представительства американского фонда, выше - этой суммы - головной офис в США.

"В проектах, представленных Багиром Сулейманлы, Рагимли три раза выдавала заключения, и все эти проекты были на суммы меньше чем 30 тысяч", - далее продолжил пересказ судебного процесса источник.

Рагимли был задан вопрос о том, что в обвинении написано, что Сулейманлы "неэффективно" использовал финансовые средства.

"В связи с этим Мехрибан Рагимли сказала, что по проектам проводился строгий аудит, и если было бы такое, то это выявилось бы. Написанное же в обвинении является субъективным предположением следователя, которое не основывается на фактах. Она сказала судье, что сама является подсудимой по сфабрикованному обвиняемой другому делу", - далее отметил источник.

Сам Сулейманлы также заявил, что финансовые средства были получены законным путем и были израсходованы на оказание юридической помощи гражданам в регионах, а также на мониторинги выборов.

Следующее заседание по делу Сулейманлы назначено на 1 октября, что вызвало его протесты. Однако было заявлено, что судьи уходят в отпуск и длительный перерыв связан с этим.

Рагимли подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" содержание свидетельских показаний, отметив, что процесс по ее делу продолжается.