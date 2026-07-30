Активист ПНФА Кенан Зейналов приговорен к 9 годам тюрьмы

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Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил активиста Партии народного фронта Азербайджана и общественного телохранителя оппозиционного лидера Али Керимли Кенана Зейналова к девяти годам лишения свободы по делу о нанесении ранения. Защита заявила об отсутствии достоверных улик и намерении обжаловать приговор. В ПНФА называют уголовное преследование активиста сфабрикованным и политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября 2025 года соратники заявили об ущемлении прав оппозиционера Кенана Зейналова (Басгала) в СИЗО. Ему необоснованно запрещали свидания и телефонные разговоры с близкими. На судебном заседании 23 июля прокурор предложил приговорить Зейналова к 10 годам лишения свободы.

59-летний Кенан Зейналов был задержан 21 марта. По версии МВД, он причастен к ножевому ранению человека на почве личного конфликта: вечером 21 марта в посёлке Йени-Гюнешли Сураханского района Баку с ранением живота был госпитализирован 36-летний Анар Рагимов. Однопартийцы заявили, что уголовное дело против Зейналова сфабриковано. В апреле апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на его арест. Кенан Зейналов на общественных началах являлся телохранителем лидера партии Али Керимли.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 30 июля завершился процесс над активистом партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Кенаном Зейналовым. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” зампред партии Саадат Джахангир.

“Кенана Зейналова отправили в тюремное заключение сроком на 9 лет за несовершенное им преступление на основе сфабрикованного, ложного обвинения, политического заказа. Его наказали за то, что он был оппозиционером, за то, что он на общественных началах охранял лидера ПНФА Али Керимли и не оставлял его никогда, несмотря на угрозы. Дело Зейналова - очередное звено в репрессивной кампании против ПНФА. Два десятка членов нашей партии, включая самого лидера ПНФА Али Керимли сегодня томятся в тюрьмах Азербайджана по абсурдными, надуманным обвинениям. Их преследуют за то, что они выступают за свободу, демократию”, - рассказала Джахангир.

По ее словам, сам Зейналов в последнем слове также отверг обвинения.

“Кенан Зейналов сказал, что последней точкой, предопределившей его арест стали добровольно данные им свидетельские показания в суде в пользу политика Тофига Ягублу”, - сказала зампред ПНФА.

Адвокат Зейналова Назим Мусаев сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что защита обжалует приговор.

По его словам, сторона обвинения не представила достоверных доказательств против Зейналова.

“В экспертном заключении указано, что на рубашке потерпевшего Анара Рагимова, которому якобы были нанесены ножевые ранения, имеются три расположенных рядом отверстия. Читая заключение, создается впечатление, что удары ножом аккуратно наносились по порядку. Поскольку рубашка является вещественным доказательством, мы просили исследовать ее в суде и проверить, насколько написанное экспертом соответствует действительности. Кроме того, в экспертном заключении написано, что «нож был изъят с места происшествия». Но не указано, конкретно откуда был изъят нож – с асфальта, с камня, травы, с земли? Поэтому мы настаивали на допросе эксперта, но суд не удовлетворил и это ходатайство", — ранее сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о приговоре Зейналову.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Отметим, что ранее азербайджанские правозащитники признали Зейналова политзаключенным.

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