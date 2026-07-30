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07:47, 30 июля 2026

Адвокат заявил о давлении на заключенного азербайджанского блогера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат по правам человека Назим Мусаев заявил о нарушении адвокатской тайны и давлении со стороны сотрудников исправительного учреждения в Азербайджане после встречи со своим подзащитным Эльмиром Садыговым, родственником оппозиционного блогера Турала Садыглы.

Как писал "Кавказский узел", ранее брат осужденного по делу о незаконном обороте оружия Эльмира Садыгова заявил об очередном ужесточении условий его содержания и связал это с критикой властей Азербайджана со стороны его племянника, оппозиционного блогера Турала Садыглы.

Турал Садыглы - администратор страницы Azad söz ("Свободное слово") в Facebook*, резко критикующей политику властей Азербайджана. Прокуратура Азербайджана в мае 2019 года возбудила уголовное дело против находящегося в эмиграции блогера, он объявлен в розыск по линии Интерпола. 17 марта следователи потребовали от шести политэмигрантов, в том числе Турала Садыглы, вернуться в Азербайджан в связи с уголовным преследованием.  Эльмир Садыгов обвинялся по уголовной статье 228.1 (незаконный оборот оружия), которая предусматривает до 3 лет лишения свободы. 

В Азербайджане адвокат Назим Мусаев, столкнулся с давлением в исправительном учреждении n 16 после встречи со своим подзащитным Эльмиром Садыговым, родственником оппозиционного блогера Турала Садыглы.

Это, по словам защитника, произошло 28 июля. «Меня перед встречей с моим подзащитным без всякий причин целый час продержали во дворе колонии. Наконец, спустя час мне выдали пропуск. Хотя досмотр одежды и вещей входящих в режимное учреждение предусмотрен нормативными актами, но меня обыскали с особой тщательностью. Далее меня отвели в грязное, непроветриваемое, дурно пахнущее, малопригодное для общения помещение, которую назвали адвокатской комнатой. Там состоялась моя встреча с подзащитным Эльмиром Садыговым», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, визит к Эльмиру Садыгову был связан с полученной от его родственников информацией о новом решении об ужесточении ему режима наказания. «Садыгов рассказал о беззакониях, с которыми столкнулся в ИУ-16, необоснованном его заключении в карцер. Я фиксировал то, что он говорил на бумаге, чтобы потом проверить эту информацию. Когда я выходил, два силовика, все это время стоявшие за дверью, вырвали у меня моя сумку, изъяли оттуда документа и стали читать их. Они игнорировали мои слова, что они нарушают адвокатскую тайну. Меня не выпускали из административного здания. Я направился к начальнику колонии, полковнику Ильхаму Бахшалиеву. Но один из силовиков уже к ому времени передал ему мои записи. Полковник также прочитал их, а потом порвав их в клочья выбросил в мусорное ведро, после чего меня отпустили», - рассказал адвокат. 

Он предал случившееся огласке через социальные сети. «Я публично обратился  к министру юстиции и начальнику пенитенциарной службы, чтобы они приняли меры в отношении начальства и сотрудников колони, которые грубо нарушили закон и фактически держали адвоката в заложниках, изъяли мои документы,  попрали мои профессиональные права», - отметил Назим Мусаев.

Блогер Турал Садыглы в эфире на своем Youtube-канале назвал случившееся произволом в отношении дяди. По его словам, с самого начала поступления Эльмира Садыгова в колонию на него оказывается давление, его заставляют подметать двор, выполнять другие работы, чтобы создать основания для ужесточения наказания. В частности, одной из мер давления стало решение о переводе осужденного в тюрьму крытого типа до конца срока наказания.  Турал Садыглы расценил это как месть за критику властей Азербайджана.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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