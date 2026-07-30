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05:50, 30 июля 2026

Блогер из России попала под статью о разжигании ненависти в Армении

Надежда Пирожкова. Кадр видео pirozhkova_pro.online / Instagram*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Армении предъявил обвинение живущей в Ереване россиянке Надежде Пирожковой из-за видеоролика с оскорбительными высказываниями об армянах, опубликованного в день праздника Вардавар.

Пирожковой вменяют публичные высказывания и распространение материалов, направленных на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды с использованием СМИ либо информационно-коммуникационных технологий (пункт 3 части 2 статьи 329 Уголовного кодекса Армении). Статья предусматривает от одного года до четырех лет лишения свободы.

Пирожкова 14 июля опубликовала в Instagram* видео, в котором резко раскритиковала национальный праздник Вардавар, отмечавшийся двумя днями ранее, 12 июля. Обливание водой людей, не желающих участвовать в празднике, она объявила проявлением агрессии, а также назвала армянский народ "крысячим".

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. "Если я нахожусь в вашей стране, я не обязана следовать каким-то традициям", - заявляла она в видео.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление, поданное в Следственный комитет после публикации ролика. Полиция МВД Армении установила местонахождение Пирожковой и доставила ее к следователю, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян, чьи слова приводит Armenia Today. 

В качестве меры пресечения Пирожковой избрана подписка о невыезде, отмечает РИА “Новости”.

На своей странице в соцсети блогер извинилась, заявив, что “не хотела оскорбить армянский народ”. По словам Пирожковой, фрагмент с оскорбительными словами оказался опубликован из-за того, что она не проверила звук перед публикацией сторис. Исходная запись, на которой Пирожкова говорит про "армянский крысячий народ" и нецензурно выражается, в ее аккаунте больше недоступна.

29 июля она опубликовала пост о своем задержании. “Трое суток в КПЗ. Уголовное преследование за видео в блоге. Никогда не думала, что буду это писать. и что вообще со мной такое случится”, - написала, в частности, она. Блогер также утверждает, что она сама - “бывший следователь”. 

Пирожкова активно использует резонанс вокруг видео для раскрутки аккаунта - в описании страницы она представляется как “ТА САМАЯ НАДЯ 🇦🇲 ВАРДАВАР”. 

Отвечая на комментаторы с предложениями вернуться в Россию, она записала видео с рассказом о том, почему живет в Ереване: по словам Пирожковой, ее теперь уже бывший муж несколько лет назад переехал в Армению с их общим сыном “из-за всем известной ситуации”. Впоследствии она сама переехала в Армению, чтобы видеться с ребенком. В РФ Пирожкова, по ее словам, не может вернуться из-за долгов и установленного теперь запрета на выезд.

“Мой ребенок уже четыре года живет здесь с отцом. Сейчас из-за моих долгов, если я вернусь в Россию, я не смогу видеть своего ребенка. А отец ребенка не едет в Россию”, - поясняла блогер в публикации от 12 июля.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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