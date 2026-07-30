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06:49, 30 июля 2026

Дома жителей Ростовской области пострадали в ходе атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 40 БПЛА были сбиты в восьми районах Ростовской области. Пострадавших по данным властей нет. 

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 27 июля дроны атаковали Ростовскую область. Тогда пять человек погибли и восемь получили ранения.

Силы ПВО нейтрализовали сбили более 40 беспилотников в ряде районов Ростовской области. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 8 районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском, написал  глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме были повреждены два окна. Пострадавших, по официальным данным, нет. «В селе Марьевка повреждена крыша и остекление дома. Пострадавших не было", - написал губернатор.

Напомним, Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 25 июля в результате атаки дронов были ранены четыре человека в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. 

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на юге России, привели к топливному кризису. 25 июля жители Ростова-на-Дону сообщили, что цены на горючее в городе остаются повышенными. По их словам, на некоторых АЗС литр топлива стоит от 100 до 150 рублей, а на заправках сохраняются очереди.



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