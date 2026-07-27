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15:01, 27 июля 2026

Число погибших при атаке дронов в Ростовской области выросло до пяти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Среди погибших, чьи тела были найдены в Ростове-на Дону, оказался ребенок. Ранения получил один житель Таганрога.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью дроны атаковали Ростовскую область. Власти ранее сообщили, что два человека погибли и восемь получили ранения, состояние одного из них – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Были эвакуированы жители трех многоквартирных домов, получивших повреждения, 56 человек находятся в пункте временного размещения.

Общее количество жертв атаки достигло пяти. Тела двух взрослых и ребенка были найдены при разборе завалов многоквартирного дома в Ростове-на-Дону. 

"Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими ещё три человека. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА", - написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Один человек госпитализирован после атаки в Таганроге

Пострадавшего при воздушной атаке на Таганрог госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. 

В Таганроге сегодня было  повреждено здание производственного объекта. 

"Уточненная информация о последствиях воздушной атаки 27 июля в Таганроге. За медицинской помощью обратился один человек. Он госпитализирован в отделение травматологии 1 ГКБСМП. Состояние средней степени тяжести", - сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале. По словам чиновницы, также поступило несколько обращений граждан о повреждениях квартир.

Напомним, Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 25 июля в результате атаки дронов были ранены четыре человека в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. 

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на юге России, привели к топливному кризису. 25 июля жители Ростова-на-Дону сообщили, что цены на горючее в городе остаются повышенными. По их словам, на некоторых АЗС литр топлива стоит от 100 до 150 рублей, а на заправках сохраняются очереди.

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