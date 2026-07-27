Два человека погибли при атаке дронов на Ростов-на-Дону
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Во время ночной атаки на Ростов-на-Дону два человека погибли и пять получили ранения.
Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью дроны атаковали Ростовскую область. В Пролетарском районе во время воздушной атаки поврежден многоквартирный дом, его жильцы были эвакуированы.
В Ростове-на-Дону во время ночной атаки беспилотников погибли два человека, сообщил сегодня мэр города Александр Скрябин. "Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – написал он в своем телеграм-канале.
Повреждения получили жилые и коммерческие здания в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах города. Собственникам зданий и помещений будет оказана помощь, отметил глава города.
Двое погибших ростовчан были супругами. Два человека, которые получили ранения, находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Одному человеку с легкими ранениями медпомощь оказана на месте, четверо госпитализированы, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 25 июля при атаке дронов четыре человека получили ранения в Ростове-на-Дону и еще один в Красносулинском районе. 20 июля из-за падения обломков дрона в Шолоховском районе загорелся лес. 19 июля в Красносулинском районе также из-за падения обломков беспилотника загорелось пшеничное поле.
На фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. 25 июля жители Ростова-на-Дону рассказали, что в городе сохраняются повышенные цены на горючее. По их словам, на некоторых АЗС топливо продаётся по 100 – 150 рублей за литр и на заправках по-прежнему очереди.
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