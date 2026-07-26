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17:00, 26 июля 2026

Ростовчане призвали ускорить работы по восстановлению подачи электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области 51 человек обратился за медпомощью после урагана. В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. До диспетчерских служб невозможно дозвониться, а работы по восстановлению электричества и уборке поваленных деревьев ведутся крайне медленно, посетовали ростовчане.

Как писал "Кавказский узел", в 15 городах и районах Ростовской области после ливней и шквалистого ветра возникли проблемы с электроснабжением, а в ряде районов – также с подачей воды. Местные жители пожаловались, что во время урагана оказались недоступны полиция, служба спасения, газовая и коммунальная службы, а по некоторым вызовам специалисты не приезжали в течение нескольких часов. Во время урагана в Ростове-на-Дону один человек погиб и еще 13 получили ранения.

 В Ростове-на-Дону  ввели режим ЧС из-за последствий урагана и ливня. Днем 26 июля стало известно о падении более 1000 деревьев на территории города. И заявки продолжают поступать. Ликвидированы последствия падения только 132 деревьев, остальные все еще в работе.

"В ликвидации последствий задействовано 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также 6 расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы, 3 расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, 25 единиц спецтехники", — заявил мэр города Александр Скрябин.

По его словам, от граждан поступило 35 тысяч обращений о последствиях непогоды.

За медицинской помощью после урагана в Ростовской области обратился 51 человек. В больницах остаются 11 человек, из них один ребёнок, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По ег словам,у медучреждений есть резервные источники питания.

Электроснабжение ограничено в 102 населенных пунктах. Энергетикам помогают 20 дополнительных бригад из соседних регионов — Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара.

 Без воды пока остаются более 42 000 жителей в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах и в городах Красный Сулин, Шахты и Азов, хутор Задонье, проинформировал губернатор.

Из троллейбусных маршрутов сегодня работает только маршрут №2 (две машины ездят на автономном ходу). Трамвайные маршруты не обслуживаются, пишет Telegram-канал "Ростовгортранс".

В Telegram-канале главы города Александра Скрябина пользователи пожаловались на отсутствие помощи, один из его постов об обстановке в городе набрал 53 комментария.

"Погодина 17, оборван высоковольтный провод, во дворе деревья валяются, света нет, не одна диспетчерская городская не берет трубки, даже заявку не можем оставить! Просим помощи", - написал Serhio.

"Службы в 5 утра сказали перезвонить после 8. Теперь никто трубку не берет, включая 112. Полный коллапс", - прокомментировала Elena Fedorova.

"На улице Варфоломеева 206, в Ленинском районе отключили свет, вчера воду отключили, сегодня нет света ,валяются провода и никто не делает ничего! По телефону аварийной службы не отвечают ,просто сбрасывают звонки !Когда будет свет ?У нас дети ,пожилые люди  - пишет Александра Борисова.

"Целиноградская д. 6/11, без электричества 22 часа!!!! Когда будет свет?" - возмутилась Марина.

"Пирогова обесточен. Кабель оборван. Лежит на земле. Деревом завалено. 112  не принимает заявку . Звоните в аварийную , а там как обычно в Ростове на Дону! НЕ ДОЗВОНИТСЯ!!!! - прокомментировал UncleSam061.

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Автор: "Кавказский узел"

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