Человек погиб во время урагана в Ростове-на-Дону

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Во время урагана в Ростове-на-Дону один человек погиб и еще 13 получили ранения.

Как информировал "Кавказский узел", в 15 городах и районах Ростовской области после ливней и шквалистого ветра возникли проблемы с электроснабжением, а в ряде районов – также с подачей воды. Местные жители пожаловались, что во время урагана оказались недоступны полиция, служба спасения, газовая и коммунальная службы, а по некоторым вызовам специалисты не приезжали в течение нескольких часов.

Во время урагана в Ростове-на-Дону погиб один человек, сообщил мэр города Александр Скрябин. "Пострадало 13 человек, 7 госпитализировано, один погиб", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Во время урагана произошло более 100 происшествий, последствия непогоды в городе ликвидировали всю ночь. В ликвидации последствий были задействованы шесть расчетов спасателей, три расчета областной спасательной службы и 21 аварийная бригада от администраций районов города и ресурсоснабжающих организаций.

"Ликвидированы последствия 26 происшествий, на контроле остаются 73 происшествия", – отчитался мэр.

Он пояснил, что в первую очередь дороги и тротуары расчищаются от веток и стволов поваленных деревьев, на втором этапе идет уборка. "Водоснабжение восстановлено полностью. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются", – отметил Александр Скрябин.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону дождь с грозой, температура воздуха составляет +21 градус, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 27 июля прогнозируется облачная погода, температура воздуха понизится до +19 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.